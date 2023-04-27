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"Приглашаю строить безопасность вместе": Зеленский выступил на Конференции по восстановлению Украины в Риме

27 апреля, 2023 четверг
00:08
Общество

В среду, 26 апреля, президент Владимир Зеленский выступил на Конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Риме

Об этом сообщает Офис президента.

"В этом году мы должны сделать все по максимуму, чтобы подготовить самый масштабный экономический проект нашего времени в Европе – проект восстановления Украины. Это колоссальная задача! Европа не видела таких разрушений, которые в Украину принесла Россия, со времен Второй мировой войны. Но именно после Второй мировой войны Европа увидела, что дает настоящее восстановление. Какой рост приносит. Мы сейчас накануне не меньших возможностей", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в мире есть спрос на новые стандарты безопасности и подчеркнул, что Украина создает такие стандарты. Зеленский также привел пять примеров того, как Украина решает сложные задачи.

Энергетика

"Россия начала настоящую энергоагрессию против Европы. Провоцировала ценовой кризис и обеднение миллионов семей из-за шокирующего роста счетов. Пыталась помешать физической поставке топлива в Европу. Била ракетами и иранскими дронами по нашей энергетике, чтобы украинцы остались без электричества и тепла в зиму. Мы с вами достойно ответили на этот вызов. И должны теперь сделать все, чтобы у врага не было и теоретической возможности сломать нашу энергетику", - сказал Зеленский.

Президент пояснил, что ответом является "зеленая" трансформация энергетики и своеобразная децентрализация производства

"Чем больше производителей - "зеленых" производителей энергии, - тем более устойчивая система. Чем больше источников снабжения, тем надежнее обеспечивается каждый город, каждая община и каждая семья. Плюс Италия является одним из лидеров в создании умных сетей (smart grids). Поэтому я приглашаю ваши компании вместе развивать украинские сети. И, пожалуйста, не забывайте, что в ближайшей перспективе украинские сети будут сетями Евросоюза", – сказал Зеленский.

Собственное строительство

"Украинцы никогда не сдадут свою страну врагу и никогда не покинут свою землю. Хотя сотни наших сел и десятки городов сожжены ударами российской артиллерии и авиации, украинцы способны вернуть их к жизни. Не в привычке нашего народа – оставлять на своей земле раны, которые не зажили. Мы испытываем колоссальную потребность в восстановлении тысяч домов, сотен школ, больниц, транспортной, производственной инфраструктуры. Причем на новой основе безопасности, которая должна стать типичной для других стран, для городов в тех странах, где люди в хорошие времена могут и не задумываться о безопасности. Но понимают, что гарантии нужны", - сказал Зеленский.

Президент пояснил, что подразумевает убежища, где при необходимости смогли бы укрываться гражданские.

"Чтобы каждый отец был спокоен за своего ребенка в школе - потому что там есть убежище, безопасное место, которое гарантирует защиту. Чтобы каждая мать знала: в ее общине, в ее городе инфраструктура безопасности устроена так, что любой террорист - или государство, как Россия, или какая-либо террористическая организация – точно проигрывает существующей системе безопасности. Приглашаю ваши компании планировать, проектировать и строить вместе с нами такое безопасное будущее для нас и всех, кто захочет импортировать аналогичный уровень безопасности к себе", - сказал Зеленский.

Технологии

"Полномасштабная российская агрессия не сломала украинские финансы, банковскую систему, цифровые сервисы, к которым привыкли наши люди. Мы сохранили в стране связь и все то, без чего не представить современную жизнь. Более того, мы привлекли наших айтишников к киберзащите государства и экономики. Мы построили кибероборону страны. Мы продолжаем развивать государственный сервис "Дія", который предоставляет доступ к государственным услугам через смартфон или портал. К тому же, партнеры в Европе уже принимают нашу "Дію" для своего цифрового развития", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что в Украине набирает обороты оборонная промышленность.

"Мы заинтересованы в локализации в Украине производства такой военной техники, которую мы получаем от партнеров. Мы строим новые производства собственного оружия и боеприпасов. Мы создаем такие новые инструменты защиты, как флот морских дронов, как широкий спектр беспилотников для нашего фронта. Уверен: вашим компаниям есть что добавить к этим историям украинского успеха", - сказал Зеленский.

Глобальные рынки

"Мир уже понял, какой потенциал имеет аграрный сектор нашей страны. Украина способна гарантировать глобальную продовольственную стабильность. Снабжение из Украины дает еду на столы миллионов семей в разных странах, в частности Африки, Азии. От Алжира до Эфиопии, от Ливана до Йемена. Без наших поставок в некоторых странах воцарился бы хаос. А это значит – были бы новые волны миграции, в том числе и в Европу", - сказал Зеленский.

Президент также заявил, что у Украины самый большой в Европе потенциал для "зеленой" металлургии и назвал переработку задачей номер один.

"От железной руды к литию и другим максимально востребованным миром ресурсам – все это – Украина. От природного газа к титану... Мы можем дать – и дадим! – все это глобальным рынкам. Во многом сможем заместить компании из России – тех, кто выбрал работу на войну, а не на глобальное развитие. Но задача номер один – это переработка, а значит, это новые предприятия, а значит, это новая логистика и модернизация транспорта, а значит, это новые инвестиции, а значит, это доходы. И я уверен, что и для ваших компаний тоже", - сказал Зеленский.

Фармацевтика и реабилитация

"Есть сугубо экономический факт: Украина – это огромный рынок и нетто-импортер фармацевтических товаров. Уже одно это означает, что локализация производства в Украине дает очевидную выгоду. Но война добавила еще и другой уровень этой отрасли. Речь идет о людях, нуждающихся в реабилитации после ранений О тех, чья жизнь отравлена посттравматическим и другими расстройствами О тех, кто прошел русский плен и оккупацию, где нет и простейшей медицинской помощи. Закончить войну – это, в частности, унять боль, переживаемую на войне, принесенную с войны, связанную с войной. Очевидно, что мы будем работать над этим в Украине и вместе с лучшими представителями мира", - сказал Зеленский.

Президент назвал успешным опыт Украины по защите государственности и людей в условиях агрессии РФ и заявил, что этот опыт масштабируется на другие страны.

"Украина видит, в чем ключевой спрос безопасности. Украина имеет уникальный опыт защиты государства и людей в условиях агрессии и всех возможных проявлений террора. Нет такого зла, которое бы Россия не пыталась сделать украинцам и от которого нам не пришлось бы обороняться. Наш опыт защиты – успешный и масштабируемый на жизнь других народов, других стран. Логично, что наш опыт станет частью нового фундамента безопасности мира. Приглашаю вас, Италия, строить новую безопасность вместе с нами! Приглашаю ваши бизнесы, ваши инвестиции, ваш опыт уже сейчас приходить в Украину", - подытожил Зеленский.

  • Ранее сообщалось, что 26 апреля Зеленский обсудил с премьером Италии Джорджей Мелони оборонное сотрудничество.
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Владимир Зеленский
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