Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

Медиа-эксперт прокомментировала запланированный в Киеве на 1 июня брифинг экс-редактораи "Первого канала" Марии Овсянниковой на тему "Как работает российская пропаганда".

"Слава Богу, завтра Овсянниковой в Интерфаксе не будет. Я лично обратилась к Александру Мартыненко и он это подтвердил. Понятно, что это чистой воды провокация. Мне очень жаль, что западные журналисты и Запад поддаются таким вещам как казус Овсянниковой" – отметила шеф-редактор сайта "Детектор медиа".

Наталья Лигачева добавила, что мы не знаем полной информации о поступке Овсянниковой в прямом эфире службы новостей российского канала, было ли это искреннее раскаяние, или спецоперация российских спецслужб, или все вместе.

"Но зачем в Киев сейчас приезжать российскому журналисту, пусть даже он и заявил плакатиком против войны в Украине, и рассказывать как работает российская пропаганда. Мы и так знаем, как она работает, а то и лучше, чем россияне. Пусть они это россиянам рассказывают. Я думаю, нам нужно единственное что делать - это игнорировать подобные вещи и события" - отметила Лигачева.

Также медиа-эксперт заверила, что проблема "хороших русских" будет все больше и больше становиться громкой, потому что очень большие на это тратятся средства и в этом напрямую задействован Кремль.

Экс-редактор "Первого канала" Мария Освянникова планировала 1 июня дать в Киеве пресс-конференцию

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