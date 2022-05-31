Приезд в Киев российской медийницы Овсянниковой лучше игнорировать, - медиа-эксперт Лигачева
Наталья Лигачева, глава ОО "Детектор медиа" считает, что в Украине лучше знают как работает российская пропаганда, чем в России, поэтому пресс-конференция российской медийницы в Киеве – это чистой воды провокация
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
Медиа-эксперт прокомментировала запланированный в Киеве на 1 июня брифинг экс-редактораи "Первого канала" Марии Овсянниковой на тему "Как работает российская пропаганда".
"Слава Богу, завтра Овсянниковой в Интерфаксе не будет. Я лично обратилась к Александру Мартыненко и он это подтвердил. Понятно, что это чистой воды провокация. Мне очень жаль, что западные журналисты и Запад поддаются таким вещам как казус Овсянниковой" – отметила шеф-редактор сайта "Детектор медиа".
Наталья Лигачева добавила, что мы не знаем полной информации о поступке Овсянниковой в прямом эфире службы новостей российского канала, было ли это искреннее раскаяние, или спецоперация российских спецслужб, или все вместе.
"Но зачем в Киев сейчас приезжать российскому журналисту, пусть даже он и заявил плакатиком против войны в Украине, и рассказывать как работает российская пропаганда. Мы и так знаем, как она работает, а то и лучше, чем россияне. Пусть они это россиянам рассказывают. Я думаю, нам нужно единственное что делать - это игнорировать подобные вещи и события" - отметила Лигачева.
Также медиа-эксперт заверила, что проблема "хороших русских" будет все больше и больше становиться громкой, потому что очень большие на это тратятся средства и в этом напрямую задействован Кремль.
- Экс-редактор "Первого канала" Мария Освянникова планировала 1 июня дать в Киеве пресс-конференцию
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное