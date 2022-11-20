Об этом заявил грузинский политолог Гела Васадзе в эфире Еспресо.

Он отметил, что это абсолютно не политическая болезнь, и еще в 2020 году бывший президент Грузии не собирался возвращаться на Родину.

"Я практически уверен, что приезд Михаила Саакашвили был спецоперацией российских спецслужб", – подчеркнул Гела Васадзе.

По словам политолога, будь экс-президент Грузии в Украине 24 февраля, он бы в США и ЕС призывал помогать Украине. Гела Васадзе заметил: слова Михаила Саакашвили были бы очень мощным информационным оружием, и это понимали в РФ.

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