Приезд Саакашвили в Грузию был спецоперацией РФ, – политолог Васадзе
Спецслужбы РФ заманили Михаила Саакашвили в Грузию, чтобы он не призвал ЕС и США поддерживать Украину
Об этом заявил грузинский политолог Гела Васадзе в эфире Еспресо.
Он отметил, что это абсолютно не политическая болезнь, и еще в 2020 году бывший президент Грузии не собирался возвращаться на Родину.
"Я практически уверен, что приезд Михаила Саакашвили был спецоперацией российских спецслужб", – подчеркнул Гела Васадзе.
По словам политолога, будь экс-президент Грузии в Украине 24 февраля, он бы в США и ЕС призывал помогать Украине. Гела Васадзе заметил: слова Михаила Саакашвили были бы очень мощным информационным оружием, и это понимали в РФ.
- 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экспрезидент Михаил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября 2021 года стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября 2021 года Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 18 ноября 2021 года врач, осматривавший Саакашвили, сообщил, что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.
- 20 ноября 2021 года Саакашвили прекратил голодовку.
- Прокуратура Грузии отказалась признавать Саакашвили пострадавшим.
- 11 февраля 2022 года Украина признала Саакашвили потерпевшим по уголовному делу о ненадлежащем отношении в заключении в Грузии.
- 14 февраля Саакашвили ограничили право на свидание в тюрьме.
- 21 февраля он снова объявил бессрочную голодовку .
- 30 июля адвокат Михаила Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что экс-президент Грузии уходит из грузинской политики из-за состояния здоровья.
- 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили болен туберкулезом и деменцией.
- 20 ноября в пенитенциарной службе Грузии отрицали, что Саакашвили отравили.
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