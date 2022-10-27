Приезд директора ЦРУ в Киев свидетельствует о серьезности возможной ядерной атаки со стороны РФ, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что тайный приезд главы ЦРУ в Киев свидетельствует о серьезности намерений России использовать ядерное оружие против Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Я ставлю приезд руководителя ЦРУ в Киев в один ряд с переговорами министров обороны США и Великобритании, а также звонками российского министра обороны Шойгу к своим коллегам из Франции, Великобритании и США. Россия сейчас очень активно нагнетает по поводу какой-то "грязной бомбы", которую якобы должна применить Украина. Все это взаимосвязано. Хочу напомнить, что в последний раз директор ЦРУ приезжал в Украину накануне вторжения России. Тогда он приводил доказательства, каким образом Россия будет совершать вторжение в Украину", - пояснил Згурец.
Аналитик считает, что Россия может прибегнуть к серьезным провокациям на Запорожской АЭС
"Сейчас создается впечатление, что мы выходим на новый этап обострения российско-украинской войны, где нагнетание россиян вокруг ядерной "грязной бомбы" касается, по-моему, Запорожской АЭС. Вчера было сообщение о непонятных действиях россиян на хранилище сухих отходов ЗАЭС. Поэтому сейчас многие эксперты считают, что Россия сама может использовать Запорожскую АЭС как масштабную "грязную бомбу" в том случае, если российские войска будут отступать с оккупированной территории Украины", - добавил он.
- 27 октября в CNN со ссылкой на два источника сообщили, что директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Украину в начале октября, чтобы встретиться с Зеленским и другими официальными лицами.
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