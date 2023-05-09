Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Политтехнолог дал комментарий о визите президентов Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, премьер-министра Армении и самопровозглашенного президента Беларуси 9 мая на парад в Москву.

"Россия может влиять и влияет на страны Центральной Азии. Менее чем через десять дней в том же составе главы этих государств едут в Китай. По определенной информации , именно Китай уговорил как минимум Токаева услужить и в такой сакральный для Путина день приехать в Москву. К тому же Путин может доставить определенные неприятности Токаеву, например, повторить ситуацию с новороссийским портом, где отгружается казахстанская нефть", - пояснил аналитик.

Алексей Голобуцкий отметил, что все эти президенты играют на болезненном самолюбии Путина, каждый из них что-то от него получает.

"Сегодняшние данные показывают, что экспорт из России в Китай занимает 2%, а экспорт из Китая в Россию – 32%, то есть РФ становится практически китайской колонией. Пекин и дальше хочет продолжать эту игру. Поэтому перед серьезным разводом, который уже происходит между странами Центральной Азии и РФ, новый хан позволил им провести последнюю ночь со старым ханом, чтобы дед не нервничал и ничего с ним не случилось", - сказал политтехнолог.

Голобуцкий добавил, что с Пашиняном все гораздо хуже, потому что у него просто нет выхода.

"Есть информация, что Иран просил Пашиняна приехать в Москву, потому что Иран остается в регионе единственной, более или менее дружественной страной к Армении. Россия отстраняется и отдает Ереван в сферу интересов Турции. А про Лукашенко все понятно - ему нужен новый кредит и деньги от России. Он - политический эскортник , выехавший обслуживать исключительно за деньги", - прокомментировал политтехнолог.