Приехать на парад в Москву Токаева попросил Китай, Пашиняна – Иран, а Лукашенко – политический эскортник, – политтехнолог Голобуцкий
Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что лидеры стран, приехавшие на парад в Москву, играют на болезненном самолюбии Путина с целью получить каждый свое
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Политтехнолог дал комментарий о визите президентов Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, премьер-министра Армении и самопровозглашенного президента Беларуси 9 мая на парад в Москву.
"Россия может влиять и влияет на страны Центральной Азии. Менее чем через десять дней в том же составе главы этих государств едут в Китай. По определенной информации , именно Китай уговорил как минимум Токаева услужить и в такой сакральный для Путина день приехать в Москву. К тому же Путин может доставить определенные неприятности Токаеву, например, повторить ситуацию с новороссийским портом, где отгружается казахстанская нефть", - пояснил аналитик.
Алексей Голобуцкий отметил, что все эти президенты играют на болезненном самолюбии Путина, каждый из них что-то от него получает.
"Сегодняшние данные показывают, что экспорт из России в Китай занимает 2%, а экспорт из Китая в Россию – 32%, то есть РФ становится практически китайской колонией. Пекин и дальше хочет продолжать эту игру. Поэтому перед серьезным разводом, который уже происходит между странами Центральной Азии и РФ, новый хан позволил им провести последнюю ночь со старым ханом, чтобы дед не нервничал и ничего с ним не случилось", - сказал политтехнолог.
Голобуцкий добавил, что с Пашиняном все гораздо хуже, потому что у него просто нет выхода.
"Есть информация, что Иран просил Пашиняна приехать в Москву, потому что Иран остается в регионе единственной, более или менее дружественной страной к Армении. Россия отстраняется и отдает Ереван в сферу интересов Турции. А про Лукашенко все понятно - ему нужен новый кредит и деньги от России. Он - политический эскортник , выехавший обслуживать исключительно за деньги", - прокомментировал политтехнолог.
- 8 мая стало известно, что на парад в Москву приехали президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
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