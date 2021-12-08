Приехали не на экскурсию: Звездный футболист "Динамо" пригрозил "Бенфике" перед матчем ЛЧ

Об этом сообщает SportArena .



Миколенко уверен, что "Бенфика" будет под серьезным давлением, и это может быть плюсом для "Динамо".



"Для "Бенфики" это матч года, но и мы приехали не на экскурсию. Мы хотим показать хорошую игру и результат. Наверное, давление меньше, потому что уже нет шансов пройти, но, может, это и к лучшему, потому что мы будем более раскрепощены", а "Бенфика" – под давлением. Они проиграли прошлый матч в чемпионате. Надеюсь, что нам это будет только на руку", – сказал Виталий Миколенко.



В группе E после 5-ти матчей "Динамо" набрало всего 1 пункт и упустило любые шансы на выход в плей-офф, как ЛЧ, так и Лиги Европы.



"Бавария" с 15 очками занимает первое место в группе. Второе место и семь очков у "Барселоны". Пять набранных баллов у "Бенфики".



Сегодня, 8 декабря, в 6 туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет в Лиссабоне против местной "Бенфики". Начало в 22:00. Этот матч будет иметь турнирное значение только для португальцев.

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