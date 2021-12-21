Приехала за пенсией: в Луганской области задержали пособницу "ЛНР"
На блокпосте в Луганской области полиция задержала экс-фельдшера незаконных вооруженных формирований "ЛНР", приехавшую для оформления пенсии
Об этом информирует пресс-центр МВД.
Жительницу г. Хрустального (Луганщина) задержали во время проверки документов граждан на блокпосте вблизи с. Новоахтырка.
Правоохранители установили, что 59-летняя женщина в течение двух лет проходила службу в войсках ЛНР.
Она рассказала, что осенью 2014 года вступила в незаконное вооруженное формирование, где проходила службу в должности фельдшера зенитного дивизиона Хрустального. Ей присвоили звание сержанта.
Кроме того, пособница "ЛНР" участвовала в стрельбах на военном полигоне в с. Бугаевка Перевальского района как медик, следила за соблюдением санитарного режима, проверяла качество питания, а также учила оккупантов оказывать первую медицинскую помощь в случае ранений.
Она получала 19 500 рублей РФ ежемесячно.
В мае 2016 года женщина оставила незаконные вооруженные формирования из-за болезни.
Задержанной сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".
- Напомним, в Донецкой области задержали пособницу "ДНР", которая собирала разведывательную информацию и прятала взрывчатку в муке
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