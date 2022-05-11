Об этом заявили в Офисе генпрокурора в телеграмме .

В конце февраля 2022 года мужчина поступил в "народную милицию ДНР" и стал командиром взвода. Ему выдали русскую форму и оружие. В Сумской области украинец выполнял приказы командиров армии РФ, дежурил на блокпостах, следил за воздушным пространством. Также он вместе с оккупантами разграбил имущество одного из предприятий.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в госизмене, совершенном во время военного положения, а также участии в незаконном вооруженном формировании, нарушении законов и обычаев войны.

Работник Азовстали получил уведомление о подозрении за то, что сдавал расположение подземных тоннелей завода оккупантам.

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