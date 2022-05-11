Приехал в Сумскую область воевать за "ДНР": жителю Донецкой области объявили подозрение
Прокуратура объявила подозрение в госизмене дончанину, который в Сумской области воевал за "ДНР", дежурил на блокпостах и следил за воздушным пространством
Об этом заявили в Офисе генпрокурора в телеграмме .
В конце февраля 2022 года мужчина поступил в "народную милицию ДНР" и стал командиром взвода. Ему выдали русскую форму и оружие. В Сумской области украинец выполнял приказы командиров армии РФ, дежурил на блокпостах, следил за воздушным пространством. Также он вместе с оккупантами разграбил имущество одного из предприятий.
Мужчину задержали и сообщили о подозрении в госизмене, совершенном во время военного положения, а также участии в незаконном вооруженном формировании, нарушении законов и обычаев войны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 33Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное