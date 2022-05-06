Приехал перед началом полномасштабной войны и мог шпионить в пользу РФ: в Запорожье разоблачили российского летчика

Об этом сообщило ГБР в телеграме .

Работники теруправления ГБР Мелитополя обнаружили в Запорожье российского летчика, который мог заниматься шпионажем. Он был разоблачен в ходе проведения спецоперации по выявлению враждебных элементов среди граждан Российской Федерации, которые въехали на территорию Украины накануне российского вторжения. Операция проводилась совместно с управлением миграционной полиции ГУНП в Запорожской области", - говорится в заявлении.

По информации следствия, в последние годы мужчина регулярно посещал родственников в Запорожье. Так, 8 февраля он приехал в Украину и остался. После начала полномасштабного вторжения России летчик стал скрываться, а его мать рассказывала всем, что не видела сына больше года. Мужчина представлялся пенсионером гражданской авиации, но ГБР получило доказательства его принадлежности к армии РФ.

Согласно собранным данным, летчик мог прибыть в Украину как "консерва", чтобы заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью и корректировать российский огонь по ВСУ и ТРО, "сливать" информацию об их перемещении, блокпостах, дислокации. Мужчину передадут СБУ.

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