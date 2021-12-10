Придумали процесс анонимной вакцинации: медучреждение в Закарпатье исключили из списка проводимых COVID-прививок

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, каждая прививка от коронавируса внесена медицинскими работниками в электронную систему здравоохранения, как предусматривают нормативно-правовые акты Минздрава. Есть учреждения здравоохранения, работники, которых "не читают алгоритмы министерства и не слышат предупреждений".

Ляшко отметил, что эти заведения сознательно нарушают лицензионные условия производства медицинской деятельности, поэтому будут наказаны.

"Вчера одно заведение в Закарпатской области, которое придумало себе процесс "анонимной вакцинации" было исключено мной из перечня учреждений здравоохранения, которые проводят прививки против COVID-19", - подчеркнул министр.

С 10 декабря в заведение запрещено передавать вакцину, закупленную за средства государственного бюджета, или доставленную в рамках глобальной инициативы COVAX.

"Дополнительно это заведение будет тщательно проинспектировано лицензионной комиссией министерства на предмет соблюдения лицензионных условий", - добавил он.



Напомним, ранее издание ZAXID.NET сообщило, что в Закарпатье владельцы фейковых COVID-сертификатов смогут вакцинироваться анонимно.

Впоследствии министр здравоохранения Виктор Ляшко опроверг информацию об анонимной вакцинации владельцев фейковых COVID-сертификатов.

9 декабря инфекционист Виктор Петров, владелец частной клиники, на базе которой работает анонимный кабинет вакцинации в Ужгороде, заявил, что в таком кабинете от COVID-19 вакцинировали около полутора тысяч человек.

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