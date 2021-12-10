Придумали процесс анонимной вакцинации: медучреждение в Закарпатье исключили из списка проводимых COVID-прививок
Одно из заведений в Закарпатской области, которое создало кабинет анонимной вакцинации, было исключено из перечня заведений здравоохранения, которые проводят прививки от коронавируса
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По его словам, каждая прививка от коронавируса внесена медицинскими работниками в электронную систему здравоохранения, как предусматривают нормативно-правовые акты Минздрава. Есть учреждения здравоохранения, работники, которых "не читают алгоритмы министерства и не слышат предупреждений".
Ляшко отметил, что эти заведения сознательно нарушают лицензионные условия производства медицинской деятельности, поэтому будут наказаны.
"Вчера одно заведение в Закарпатской области, которое придумало себе процесс "анонимной вакцинации" было исключено мной из перечня учреждений здравоохранения, которые проводят прививки против COVID-19", - подчеркнул министр.
С 10 декабря в заведение запрещено передавать вакцину, закупленную за средства государственного бюджета, или доставленную в рамках глобальной инициативы COVAX.
"Дополнительно это заведение будет тщательно проинспектировано лицензионной комиссией министерства на предмет соблюдения лицензионных условий", - добавил он.
- Напомним, ранее издание ZAXID.NET сообщило, что в Закарпатье владельцы фейковых COVID-сертификатов смогут вакцинироваться анонимно.
- Впоследствии министр здравоохранения Виктор Ляшко опроверг информацию об анонимной вакцинации владельцев фейковых COVID-сертификатов.
- 9 декабря инфекционист Виктор Петров, владелец частной клиники, на базе которой работает анонимный кабинет вакцинации в Ужгороде, заявил, что в таком кабинете от COVID-19 вакцинировали около полутора тысяч человек.
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