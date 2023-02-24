Власти Молдовы неожиданно заговорили о намерении откалибровать обороноспособность страны. Речь идет о "выведении российских войск и демилитаризации туземцев" Приднестровья. Такое впечатление, будто кто-то подменил нерешительную президент Санду. Я даже догадываюсь кто.

Объявить российский контингент в Приднестровье вне закона, как оказалось, очень просто. Но до этого времени молдовским политикам было страшновато и не до этого.

Войска мордора базируются в ПМР на основе соглашения между Молдовой и РФ от 1992 г. В нем оккупанты названы миротворцами, а полицейская операция по поддержке марионеточной власти — обеспечением безопасности на территории Приднестровья.

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В 1999 году Москва подписала Стамбульские соглашения, согласно которым должна была бы завершить свою миссию в ПМР. Но кремль не сдержал обещания.

Кишинев имеет полное право денонсировать соглашение от 1992 г. В этом случае РФ должна забрать своих "миротворцев", иначе они официально станут оккупантами, а президент Санду будет иметь право обратиться за помощью в одну из соседних стран, например в Украину.

Кишинев имеет полное право денонсировать соглашение от 1992 г. В этом случае РФ должна оттянуть своих "миротворцев", иначе они официально станут оккупантами, а президент Санду будет иметь право обратиться за помощью в одну из соседних стран, например в Украину.

Первый шаг сделан: новый премьер Молдовы Дорин Речан вдруг заявил, что у него есть время и вдохновение заняться "выведением российских войск и демилитаризацией туземцев" в Приднестровье. Здесь самое время объяснить, откуда у молдаван набралось столько рвения.

Санду сменила правительство, назначив премьером советника по вопросам национальной обороны Дорина Речана, так называемую железную руку. Таким образом Кишинев отреагировал на предупреждение Киева о планах Москвы дестабилизировать политическую ситуацию в Молдове.

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Наблюдая за Санду, логично предположить, что даже на эту информацию она должна отреагировать традиционно "лучше ничего не делать, чем сделать что-то не то". Но нынешняя реакция оказалась нехарактерной для президентки.

Зеленский обнародовал план пророссийского переворота в Молдове, и Санда вдруг очнулась от своего летаргического сна. Создается впечатление, что сработали не только материалы от Зеленского, но и какой-то невидимый будильник от США.

Здесь следует сказать, что Украина в течение последнего года пыталась прикрыть свой одесский тыл со стороны пророссийского Приднестровья. Но Санду вела себя так, будто бункерный фюрер — ее лучший товарищ, а крылья войны никогда не тронут Молдову. Но тут Зеленский обнародовал план пророссийского переворота в Молдове, и Санда вдруг очнулась от своего летаргического сна. Создается впечатление, что сработали не только материалы от Зеленского, но и какой-то невидимый будильник от США. Потому что слишком активно Кишинев включился в демилитаризацию ПМР.

Украине важно изгнать русню из ПМР не только из-за прикрытия тылов. В Приднестровье, под украинской границей, расположен большой склад боеприпасов русни. ВСУ давно уже мечтали о прогулке в соседнее государство, чтобы обогатиться столь необходимыми для уничтожения русни боеприпасами.

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Молдавии с Приднестровьем. Теперь слово за Санду и его правительством. Должно быть интересно.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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