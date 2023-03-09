Приднестровье заявило о задержании террористов, планировавших убийство их "президента" якобы по указанию СБУ
Непризнанная "Приднестровская молдавская республика" заявила о предотвращении попытки убийства ее "президента" Вадима Красносельского якобы по указанию СБУ
Об этом сообщила пресс-служба так называемого министерства госбезопасности "Приднестровской молдавской республики".
"Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта. Преступление по указанию Службы безопасности Украины готовилось против ряда должностных лиц "Приднестровской молдавской республики". Подозреваемые задержаны. Они дают показания", - говорится в сообщении.
Так называемый прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий утверждает, что по заданию украинских спецслужб должен был сдетонировать Land Rover Красносельского. В машине якобы было 8 кг гексогена. Теракт планировали осуществить в центре Тирасполя, чтобы там было больше людей.
- 23 февраля российское министерство обороны обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации на территории Приднестровья, а власти Молдовы опровергли это.
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