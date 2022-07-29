English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Приднестровье "заинтересовано" в присутствии миротворцев, а немецкое общество "раскололось" пополам из-за Украины: новые выдумки роспропаганды

Приднестровье "заинтересовано" в присутствии миротворцев, а немецкое общество "раскололось" пополам из-за Украины: новые выдумки роспропаганды

29 июля, 2022 пятница
08:59
Общество

Центр противодействия дезинформации назвал новые фейки, которые враг продуцировал 29 июля, среди них - "раскол общества" Германии из-за "украинского конфликта" и "заинтересованности" Приднестровья в миротворцах до окончательного разрешения конфликта

Об этом передает ЦПИ в телеграммах.


На утро 29 июля пропагандисты распространяли среди населения три манипуляции.

Так, СМИ РФ со ссылкой на частный немецкий институт Алленсбаха сообщили, что "общество в Германии раскололось пополам из-за украинского конфликта… чтобы услышать немецкую позицию, достаточно открыть комментарии на местных сайтах, где читатели пишут: "какие немецкие интересы преследует этими поставками правительство?" , "больше оружия из Германии = меньше газа для Германии".

Второй манипуляцией стало заявление соглавы объединенной контрольной комиссии Билякова: "несмотря на то, что миротворческая миссия действует в регионе уже 30 лет, Приднестровье заинтересовано в присутствии миротворцев до окончательного разрешения конфликта".

Также пропагандисты рассказывают, что: "клиенты британской газеты Mirror не хотят покупать рекламные места в газетах рядом с материалами об Украине, поскольку многие клиенты издательства не хотят, чтобы реклама их товара находилась рядом с материалами о человеческих страданиях".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Молдова
Германия
Преднестровье
фейк
Великобритания
Читайте также:
Дональд Трамп
27 июля, 2022 среда
Трамп предупредил, что США рискуют повторить судьбу СССР
Ліз Трас та Ріші Сунак під час теледебатів
26 июля, 2022 вторник
Во время дебатов кандидатов на должность премьера Великобритании произошел несчастный случай. Ведущая потеряла сознание
Лавров
27 июля, 2022 среда
Британская разведка назвала цель визита Лаврова в страны Африки
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.54
    Покупка 39.54
    Продажа 40.54
  • EUR
    Покупка 39.76
    Продажа 41.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
29 июля
10:00
курс доллара
Курс валют на 29 июля: цена доллара в обменниках подскочила выше 41 грн
09:47
Около 40,5 тыс. военных, 1749 танков и 731 дрон: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:23
В Луганской области россияне пытаются уточнить позиции ВСУ, применяют ракеты и артиллерию
09:20
Петр Порошенко
"Известие разорвало вечернюю тишину, как гром - ясное небо. Он любил Украину превыше всего": Порошенко о гибели поэта Бабича
08:52
В Донецкой области россияне за сутки убили 8 гражданских, еще 19 ранили
08:24
Призывал поддерживать оккупантов: экс-теробороновцу Херсонщины заочно объявили подозрение
08:10
Враг инженерно оборудует позиции у границ Украины: на каких направлениях
08:04
Россияне обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома, хозяйственные постройки и электролиния
07:31
ВСУ отразили наступление в направлении Авдеевки, Красногоровки и Семигорья, идут бои у Новолуганского и Соледара, - Генштаб
07:07
Польша поддерживает инициативу Эстонии ввести визовые ограничения для россиян
06:50
В ливанский порт зашло сирийское судно с ворованным украинским ячменем, - посол
06:22
Трасс анонсировала увеличение военной и гуммопомощи Украине: какое условие
05:55
Россияне могут готовиться к наступлению на Харьковщине и сосредоточиться на Бахмуте, - ISW
05:49
Лига конференций
Лига конференций: результаты всех матчей четверга
05:28
посольство США
Минюст США расследует кибератаку на систему судебных документов: подозревают РФ и Китай
05:24
Обновлено
Россия обстреляла центр Харькова
04:55
Россия захватила Чернобыль благодаря агентам, которых отправила туда еще в 2021 году, - Reuters
04:20
Экс-футболиста "Динамо" ограбили на 600 тыс. евро
03:55
В устье Дуная судно взорвалось на неизвестном взрывном устройстве
03:42
Авиация ВСУ
Украинская авиация нанесла 7 ударов по объектам оккупантов на Юге Украины
03:33
Россия увеличила количество десантных кораблей в Черном море. Держат 16 крылатых ракет
03:24
На фото вертоліт Ка-52
В Херсонской области вертолеты Ка-52 пытались атаковать деоккупированную Андреевку
02:57
"Заря" узнала соперника в Лиге конференций
02:31
ВСУ уничтожили 3 базы РФ в Донецке и одну в Чернобаевке
01:03
Блинкен передаст Лаврову "жесткий месседж" по поводу попыток аннексировать часть Украины, - Госдеп США
00:49
Россия 4 раза в день обстреляла Сумщину, зафиксировано 44 прилета
00:34
$10 млн. США ищут доказательства вмешательства "повара Путина" в выборы и предлагают вознаграждение
00:18
Песков
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 июля
00:01
Россиянам нужен кто-нибудь, кто бы говорил им, что делать. The Washington Post о ложной тактике агрессора
2022, четверг
28 июля
23:57
На фото Владимир Зеленский и юные украинцы
"Горжусь быть президентом таких граждан": Зеленский вручил паспорта юным украинцам
23:42
В Молдове продолжили чрезвычайное положение из-за войны в Украине
23:39
На фото Владимир Зеленский
Зеленский поблагодарил Сенат США, который поддержал резолюцию о признании РФ спонсором терроризма
23:14
Погиб Глеб Бабич – воин и поэт
23:10
Обновлено
Россияне обстреляли частный сектор Николаева
23:03
Румыния проведет в Черном море международные учения военных водолазов
22:59
Пассажирский речной транспорт
В Херсонской области россияне используют краденое судно для переправы в районе поврежденного моста
22:53
Корбан обратился к Данилову и предложил отказаться от "двойных стандартов"
22:43
В Италии скандал из-за возможной причастности России к распаду правительственной коалиции
22:34
Дуда поздравил украинцев с Днем государственности
22:28
Без смены стратегии мира не будет. Орбан и Нехаммер сошлись на "невозможности газового эмбарго" России
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV