Приднестровье "заинтересовано" в присутствии миротворцев, а немецкое общество "раскололось" пополам из-за Украины: новые выдумки роспропаганды
Центр противодействия дезинформации назвал новые фейки, которые враг продуцировал 29 июля, среди них - "раскол общества" Германии из-за "украинского конфликта" и "заинтересованности" Приднестровья в миротворцах до окончательного разрешения конфликта
Об этом передает ЦПИ в телеграммах.
На утро 29 июля пропагандисты распространяли среди населения три манипуляции.
Так, СМИ РФ со ссылкой на частный немецкий институт Алленсбаха сообщили, что "общество в Германии раскололось пополам из-за украинского конфликта… чтобы услышать немецкую позицию, достаточно открыть комментарии на местных сайтах, где читатели пишут: "какие немецкие интересы преследует этими поставками правительство?" , "больше оружия из Германии = меньше газа для Германии".
Второй манипуляцией стало заявление соглавы объединенной контрольной комиссии Билякова: "несмотря на то, что миротворческая миссия действует в регионе уже 30 лет, Приднестровье заинтересовано в присутствии миротворцев до окончательного разрешения конфликта".
Также пропагандисты рассказывают, что: "клиенты британской газеты Mirror не хотят покупать рекламные места в газетах рядом с материалами об Украине, поскольку многие клиенты издательства не хотят, чтобы реклама их товара находилась рядом с материалами о человеческих страданиях".
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