"Придите и попробуйте арестовать": глава Одесской ОВА отреагировал на решение российского суда о его заочном аресте и розыске
Глава Одесской военной администрации Максим Марченко прокомментировал решение Басманного суда Москвы, согласно которому ему заочно предъявили обвинения, а также объявили его в розыск
Видеокомментарий Марченко разместил на официальном телеграм-канале.
"Сегодня Басманный суд Москвы заочно объявил меня в розыск и арестовал, с чем их и поздравляю. Но я не понимаю, чего меня искать, я же никуда не делся и не собираюсь. Придите и попробуйте арестовать. Но предупреждаю: я буду сопротивляться" , – сказал Марченко.
Он отметил, что такое внимание со стороны оккупантов – "прекрасный признак того, что мы работаем эффективно и делаем им нервы".
"И в конце концов хватит позорить себя еще больше. Ваши детские попытки кого-то напугать вызывают только смех. А ваша так называемая вторая армия и так уже достаточно опозорила себя на весь мир. Слава Украине!" – добавил Максим Марченко.
Российское следствие сегодня, 24 мая, заочно предъявило обвинение в применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса РФ) Максиму Марченко – бывшему командиру батальона "Айдар", 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, главе Одесской ОВА. Суд избрал в отношении Марченко меру пресечения в виде ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадицию на территорию РФ. Также российский суд объявил Марченко в международный розыск.
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