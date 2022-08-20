Придется пройти через ад: промоутер Усика дал прогноз на бой с Джошуа
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что самыми сложными для украинского боксера будут первые шесть раундов боя против Энтони Джошуа
Об этом Красюк заявил в интервью Общественному .
"Думаю, что Александру придется пройти через ад в первых шести раундах. Всю силу, всю мощь, которой владеет Джошуа, он будет пытаться направить на Усика в начале поединка. Однако эта информация не секретна, все мы люди из бокса, все мы понимаем , что иного шанса у Джошуа не будет", – сказал Красюк.
Он выразил убеждение, что второй бой между Усиком и Джошуа не будет похож на первый.
"Вряд ли он прибегнет к той концепции, которая была в первом поединке, то есть перебоксировать Усика. Это маловероятно, поэтому мы ожидаем очень интересный поединок, пожалуй, гораздо интереснее первого. Джошуа очень многое терять в этом поединке, поэтому он приложит максимальных усилий для того, чтобы применить свои сильные качества и преодолеть Усика в первой половине боя", – пояснил Красюк.
Усик и Джошуа встретятся 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Украинец будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца. Боксеры также оспорят вакантный пояс журнала The Ring.
В Украине бой можно будет посмотреть в разделе "Спорт" в приложении и на сайте MEGOGO . Также поединок будут транслировать региональные каналы Общественного вещания и 2+2. Поединок между Усиком и Джошуа стартует в 00:56.
Эспрессо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию боя .
- 14 августа стало известно, что на коне боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа будет стоять титул журнала The Ring , принадлежавшего Тайсону Фьюри.
- На процедуре взвешивания Александр Усик оказался легче Энтони Джошуа на 10,4 кг.
- 20 августа стало известно, что одним из судей боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа будет украинец Виктор Фесечко .
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