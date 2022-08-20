Придется пройти через ад: промоутер Усика дал прогноз на бой с Джошуа

Об этом Красюк заявил в интервью Общественному .

"Думаю, что Александру придется пройти через ад в первых шести раундах. Всю силу, всю мощь, которой владеет Джошуа, он будет пытаться направить на Усика в начале поединка. Однако эта информация не секретна, все мы люди из бокса, все мы понимаем , что иного шанса у Джошуа не будет", – сказал Красюк.

Он выразил убеждение, что второй бой между Усиком и Джошуа не будет похож на первый.

"Вряд ли он прибегнет к той концепции, которая была в первом поединке, то есть перебоксировать Усика. Это маловероятно, поэтому мы ожидаем очень интересный поединок, пожалуй, гораздо интереснее первого. Джошуа очень многое терять в этом поединке, поэтому он приложит максимальных усилий для того, чтобы применить свои сильные качества и преодолеть Усика в первой половине боя", – пояснил Красюк.

Усик и Джошуа встретятся 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Украинец будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца. Боксеры также оспорят вакантный пояс журнала The Ring.

В Украине бой можно будет посмотреть в разделе "Спорт" в приложении и на сайте MEGOGO . Также поединок будут транслировать региональные каналы Общественного вещания и 2+2. Поединок между Усиком и Джошуа стартует в 00:56.

Эспрессо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию боя .