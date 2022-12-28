"Придется пробудить в себе животное": Фьюри описал боксера, способного его победить

Об этом сообщает iFL TV.

"Все, что надо для победы надо мной - молодой и голодный боксер, которому на все по*уй. Мужик, который будет драться, чтобы выжить, как это делал я раньше. У меня больше нет силы, которая двигает мной. Но если выйду против боксера, у которого есть - для меня это будет тяжелое сражение. Придется пробудить в себе животное, чтобы противостоять оппоненту", - сказал Фьюри.

Британец Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета)

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

19 декабря Александр Красюк заявил, что если бой Александра Усика против Тайсона Фьюри не состоится до 4 марта 2023 года, то боксеры не встретятся никогда.

20 декабря Фьюри заявил, что готов провести сразу два поединка против Усика.

24 декабря стало известно, что Тайсон Фьюри согласился встретиться с Александром Усиком в феврале 2023 года.

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