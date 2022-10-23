Придет время, когда российская армия будет бомбить города РФ, - Портников

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Придет время, когда российская армия и ФСБ будут защищаться от народа. В начале войны я давал интервью радиостанции "Эхо Москвы", где сказал, что придет время, когда российская армия будет бомбить и обстреливать города России. Как когда-то испанская армия обстреливала Мадрид и Барселону. Мы же этому не удивляемся. Испания не участвовала во Второй мировой войне. При этом их города уничтожались. Это сделала испанская армия. Поэтому и российским городам придется погибать от бомбардировок собственных военных", - пояснил Портников.



Журналист подчеркнул, что протестные настроения и радикальные действия россиян против власти очень сложный и долгий процесс.



"Такая же судьба может ожидать и иранские города. Кстати, кто разбомбил половину городов Сирии? Собственная власть и ее союзники. Поэтому я считаю, что будет именно так. И кто победит в этой войне я не знаю. Это очень долгий процесс". Поэтому я все время повторяю, что мы не должны рассчитывать на революцию в России", - добавил он.



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