Об этом Дмитрий Кулеба сказал в интервью Радио Свобода.

Он считает, что победа Украины в войне с Россией должна означать возвращение всех оккупированных территорий, включая Крым. А окончательная победа состоится тогда, когда лидер России – не обязательно Путин – приедет в Украину, станет на колено и попросит прощения у украинского народа.

Сейчас, по убеждению Кулебы, Украина не согласится на какие-либо территориальные уступки в обмен на мир, потому что даже "возвращение на позиции 24 февраля – это продолжение пыток, в которых жила Украина с 2014 по 2022 год".

Война закончится, когда Украина полностью восстановит территориальную целостность – военным или дипломатическим путем, сказал Кулеба.

"Потом наступит вторая фаза войны – это будет привлечение виновных в военных преступлениях, в геноциде, в преступлениях против человечности, преступлении агрессии к ответственности и выплата компенсаций. А затем наступит третья фаза – покаяние русского народа, российской элиты", – считает министр.

Он добавил, что только на этой стадии победа Украины будет окончательной.

"Настанет день, когда какой-то лидер России, кто бы это ни был, приедет в Украину, станет на колено перед памятником жертвам российской агрессии, будет очень долго стоять на коленях и будет извиняться перед украинским народом за все зло причиненное нам. И когда это произойдет, это будет окончательная победа Украины", – сказал Кулеба.

30 августа Кулеба напомнил ЕС о преступлениях РФ после упрощения визового режима: "Чтобы сменить Россию, закройте двери перед российскими туристами".

23 августа Дмитрий Кулеба заявил, что 19 февраля коллеги из стран Большой семерки и ЕС убеждали его, что большой войны не будет.

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