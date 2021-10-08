Причины смерти установят при вскрытии в ближайшие часы, - Венедиктова о смерти Полякова

Об этом Венедиктова написала в Facebook.



"Причины смерти будут устанавливаться при вскрытии, который состоится в ближайшие часы", - написала она.



Венедиктова добавила, что сейчас возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Досудебное расследование осуществляют следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции в г. Киеве.



По словам генпрокурора, автомобиль, на котором ехал нардеп осмотрено и изъято, водителя допрашивают следователи.



Венедиктова напомнила, что народного депутата Антона Полякова обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси в бессознательном состоянии. Автомобиль остановили за нарушения правил дорожного движения. "Скорая" не смогла реанимировать Полякова. Все ценные вещи, документы и деньги остались при нем.



По словам водителя, отметила генпрокурорка, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине.

Напомним, народного депутата Антона Полякова нашли мертвым 8 октября.