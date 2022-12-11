Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Антигосударственный тип элиты, сложившийся в Украине после провозглашения независимости, абсолютно не развивал наше государство, как национальную и европейскую страну. Все видели во что превращалась Украина до 2014 года. Мы едва не превратились в Беларусь. Однако кто-то выбирал эти элиты. Поэтому ответственность лежит и на гражданском обществе", - объяснил Прозапас.

Офицер ВСУ также отметил, что причиной войны в Украине стали не только имперские амбиции РФ.

"В 2020 году, после Майдана и войны с РФ, в одном мощном населенном пункте в Донецкой области люди избрали в Верховную Раду человека с российским паспортом. И причиной войны в Украине стали не только имперские амбиции Путина, но и безразличие многих украинцев. В частности, к собственной государства. Поэтому тогда не хотели развивать общее, а теперь теряем свое", - добавил он.

8 декабря, аналитики ISW отметили , что президент РФ Владимир Путин готовит население к затяжной, изнурительной войне с Украиной, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий.

10 декабря в Институте изучения войны сообщили, что президент РФ Владимир Путин стремится остаться в образе главы государства , что осознает все российские проблемы, однако сам не несет ответственности за их решение