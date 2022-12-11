Причиной войны стали не только имперские амбиции РФ, но и безразличие многих украинцев к собственному государству, - офицер ВСУ
Офицер ВСУ Валерий Прозапас убежден, что одной из причин войны России против Украины стало безразличие многих украинцев к развитию собственного государства
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Антигосударственный тип элиты, сложившийся в Украине после провозглашения независимости, абсолютно не развивал наше государство, как национальную и европейскую страну. Все видели во что превращалась Украина до 2014 года. Мы едва не превратились в Беларусь. Однако кто-то выбирал эти элиты. Поэтому ответственность лежит и на гражданском обществе", - объяснил Прозапас.
Офицер ВСУ также отметил, что причиной войны в Украине стали не только имперские амбиции РФ.
"В 2020 году, после Майдана и войны с РФ, в одном мощном населенном пункте в Донецкой области люди избрали в Верховную Раду человека с российским паспортом. И причиной войны в Украине стали не только имперские амбиции Путина, но и безразличие многих украинцев. В частности, к собственной государства. Поэтому тогда не хотели развивать общее, а теперь теряем свое", - добавил он.
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