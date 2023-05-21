Причиной повышения тарифа на свет для населения является необходимость возобновления после обстрелов, - НКРЭКУ
Чтобы подготовить энергосистему к следующему отопительному сезону, нужно примерно 45-46 млрд грн
Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский.
"Причина необходимости поднятия тарифов – осуществление аварийно-возобновляемых работ после обстрелов нашей энергетической инфраструктуры. Для восстановления и подготовки к осенне-зимнему периоду, к осенне-зимнему максимуму составляет примерно 45-46 миллиардов гривен", - сказал он.
По словам главы Регулятора, если рассчитывать, как эту сумму получить, то тариф на сегодняшний день должен возрасти до уровня 2 гривны 88 копеек за кВт-ч.
- Напомним, что Национальный банк Украины закладывает в свой прогноз повышение тарифа на электроэнергию уже в этом году.
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