Причиной повышения тарифа на свет для населения является необходимость возобновления после обстрелов, - НКРЭКУ

Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский.

"Причина необходимости поднятия тарифов – осуществление аварийно-возобновляемых работ после обстрелов нашей энергетической инфраструктуры. Для восстановления и подготовки к осенне-зимнему периоду, к осенне-зимнему максимуму составляет примерно 45-46 миллиардов гривен", - сказал он.

По словам главы Регулятора, если рассчитывать, как эту сумму получить, то тариф на сегодняшний день должен возрасти до уровня 2 гривны 88 копеек за кВт-ч.