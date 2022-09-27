Об этом 26 сентября сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники.

"Мы не можем представить сценарий, не являющийся целенаправленной диверсией. Все говорит против случайного совпадения", - рассказал источник издания.

Собеседники газеты "в кругах, информированных о результатах предварительной оценки", отмечают, что подобная диверсия "далеко не тривиальна" и могла быть осуществлена с помощью специальных сил, например с участием водолазов или подводной лодки.

По факту падения давления в трубопроводах проводится расследование, в которое вовлечены, в частности, органы безопасности ФРГ.

По данным Der Tagesspiegel, речь идет о двух возможных сценариях вероятной диверсии:

Причастность сил, связанных с Украиной, которая неоднократно критиковала "Северные потоки";

Операция России под фальшивым флагом.

"Это может повлечь за собой дополнительную неопределенность и подтолкнуть цены на газ к росту, чтобы еще больше усилить европейский кризис стоимости энергоносителей", — пояснили собеседники газеты.

Отметим, резкое падение давления в нити А газопровода "Северный поток - 2" зафиксировали в ночь на 26 сентября, рассказал газете Süddeutsche Zeitung представитель оператора трубопровода Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек. По его словам, давление упало со 105 до 7 бар из-за дыры в трубе. Вечером того же дня зафиксировано падение давления в обеих нитях "Северного потока - 1".

Морское управление Дании впоследствии сообщило, что вблизи газопровода "Северный поток - 2" произошла утечка газа. Оператор газопровода подтвердил, что после произошедшего в этом районе была установлена охранная зона радиусом пять морских миль. Об этом ведомство сообщило в береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Оператор "Северного потока - 1", компания Nord Stream AG, контролируемая Газпромом, заявил , что одновременное разрушение трех нитей газопровода в Балтийском море беспрецедентно.

"Повреждения, которые произошли в один день одновременно на трех нитях морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - говорится в сообщении.

Фактически повторил газпромовскую версию и спикер Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятности диверсии.

"Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы. А что стало причиной – здесь до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя. Это очень тревожные новости. Действительно, речь идет о каких-то повреждениях в трубе, пока непонятно, какого характера. Это абсолютно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного рассмотрения. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями", - подчеркнул Песков.

Агентство Reuters отмечает, что утечка произошла за день до торжественного запуска газопровода Baltic Pipe. С его помощью газ из Норвегии будет поступать в Польшу, стремящуюся полностью отказаться от российского сырья.

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