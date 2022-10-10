English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Причиной обстрелов является не Крымский мост, а желание Путина уничтожить украинцев
OPINION

Причиной обстрелов является не Крымский мост, а желание Путина уничтожить украинцев

10 октября, 2022 понедельник
16:45
Мнение Виталий Портников

Путин хладнокровно создает условия, которые заставили бы украинцев выезжать как можно дальше от родной земли

Конечно, будет возникать такой соблазн сказать: ну, вот видите, был удар по Крымскому мосту, который сакральный для Путина, символ того, что Крым окончательно аннексирован РФ.

Однако я бы смотрел на эти вещи шире. У президента Российской Федерации у ее политического руководства нет никакой возможности, кроме как продолжать военные действия на территории Украины. Владимир Путин не отступит от своих очевидных целей, которые, кстати, сегодня озвучил бывший президент РФ, заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Эти цели – демонтаж украинской государственности, присоединение всех украинских территорий к РФ, уничтожение и изгнание с этих территорий всех тех, кто считает себя украинцем.

Таким образом, у украинского народа нет выбора. Можно либо воевать с Россией, либо просто капитулировать перед ней на условиях уничтожения собственной государственности.

Мы же видим, что у Путина нет никаких идей создать альтернативную Украину, в которой могли бы комфортно себя чувствовать те, кто до сих пор считает ее частью "русского мира", а украинцев и россиян, согласно идиотским толкованиям Путина, "одним народом".

Нет, эти люди не могут быть какими-либо "советскими украинцами", или украинцами, которые будут верно служить русскому царю. Это может быть только один-единственный выбор – выбор в пользу фактического уничтожения украинства как такового. На территории этой страны сможет выжить только тот, кто согласится быть коллаборантом и объявит себя русским. И этим людям не будет уютно, если российские террористические силы победят. Их всегда будут подозревать в предательстве, в том, что они могут изменить свою идентичность (в какой-то момент, если победит Запад).

Я всегда вспоминаю судьбу моих соотечественников. Тех евреев, которые в Испании и Португалии по требованию католических королей приняли христианство. Их было сотни тысяч. Ну и что? Королевство и инквизиция подозревали их в том, что они действительно остались иудеями, и преследовали даже больше, чем тогда, когда они действительно исповедовали иудаизм.

Действительно ли Путин мстит за Крымский мост? Конечно, ему выгоднее, чтобы все так выглядело. В сегодняшней речи перед членами совета безопасности РФ он обвинил Украину в целом ряде различных преступлений, охарактеризовал Украину как террористическое государство.

Представьте себе: руководитель государства, уже 8 месяцев подряд убивающего мирное население ракетными ударами; руководитель государства, военные которого убивают, насилуют и грабят; руководитель государства, посылающего на территорию других стран своих агентов с ядом, убивающим граждан этих стран, — настоящий, классический террорист с ядерной кнопкой обвиняет кого-то в терроризме.

Но мы должны задать себе довольно простой вопрос. Он самый важный. Представим себе, что не было бы никакого подрыва Крымского моста, что Путин не испытал бы такого очевидного позора. Что было бы? Путин бы не обстреливал украинские города? Мы бы сейчас не получили тех ударов?

Да нет, конечно, обстреливал бы. Все это произошло бы. Возможно, с каким-нибудь другим поводом.

Одним из главных союзников российского государства всегда был, есть и будет "генерал мороз". Главная задача президента РФ – заморозить украинцев и цивилизованный мир. Цель достаточно проста: создать такое социальное напряжение в цивилизованном мире, которое позволит поставить на колени Европу и заставить ее отказаться от поддержки украинского государства и его вооруженных сил.

Путин не намерен договариваться с Западным миром. Он хочет продиктовать ему свои условия, когда жители этих стран начнут сетовать на собственные правительства, не имея возможности оплатить счета за энергоносители. Когда в этих странах можно будет привести к власти тех, кто выполнит все условия российского президента и вместе с ним уничтожит, а может, и разделит ненавистную ему Украину.

Ну а Украина? Путин хладнокровно создает условия, которые заставили бы украинцев выезжать как можно дальше от родной земли. Для этого важно, чтобы территория, которую он с большинством соотечественников считает исторической Россией, была очищена от этнических украинцев и всех, кто считает себя украинцем. Чтобы миллионы людей покинули Украину, оставили ее пустой для дальнейшего наступления русских войск. Вот задача. Вот это и есть сущностью этой войны.

Источник

Об авторе: Виталий Портников, писатель, журналист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал .

Новости
Владимир Путин
геноцид
терроризм
война с Россией
Виталий Портников
Читайте также:
Віталій Портников
Автор
9 октября, 2022 воскресенье
Путин испугался подрыва Керченского моста
Володимир Путін
8 октября, 2022 суббота
Окружение Путина подсказывает ему мягкое отстранение от власти, - Пионтковский
полонені росіяни
9 октября, 2022 воскресенье
Душ, на обед суп и рыба, а после работы играют в футбол и читают географию Украины. В каких условиях живут пленные россияне
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.24
    Покупка 40.24
    Продажа 41.13
  • EUR
    Покупка 38.79
    Продажа 39.94
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
10 октября
17:35
Обновлено
В результате ударов захватчиков повреждены 11 объектов инфраструктуры в 8 регионах и Киеве
17:24
Из Франции домой вернулись уже 10 тыс. украинцев, вынужденных выехать туда из-за войны
17:13
Обновлено
Укренэрго
Украинцев предупредили о возможных перебоях с энергопитанием из-за вражеских обстрелов
16:55
Шмыгаль заверил, что уже сегодня восстановят большинство объектов инфраструктуры, поврежденных в результате российских обстрелов
16:52
Макрон после массированных ракетных ударов пообещал Украине большую военную поддержку
16:43
Обновлено
Красный Крест не прекращает деятельность в Украине из-за ракетных ударов
16:40
Обновлено
В дороге задерживаются 20 поездов Укрзализныци: подробности
16:27
Корабли РФ перезарядились и вышли в Черное море. Также готовится взлет авиации в Астрахани, - Виталий Ким
16:20
"Мы ошеломлены жестокими нападениями на украинские города": Президент Еврокомиссии и премьер-министр Эстонии заверили Киев в дальнейшей поддержке
16:19
Зеленского "эвакуировали из Киева": ЦПД обнародовал новые фейки россиян
16:18
Эксклюзив
"Мотивация для ВСУ еще активнее уничтожать врага": эксперт Defense Express Згурец о массированном ракетном обстреле Украины
16:12
В Ростовской области упал второй военный самолет за два дня, пилот погиб
15:55
В Генштабе показали работу мобильных групп ПВО
15:43
Йенс Столтенберг пообещал удвоить усилия в деле помощи Украине после российских обстрелов
15:33
Лукашенко
Лукашенко пока не принял окончательного решения о вступлении Беларуси в войну против Украины, - ГУР
15:27
Расшатывают инфопространство: СБУ предостерегает от российских фейков
15:21
Обновлено
Утром агрессор атаковал Украину 84 ракетами и 24 беспилотниками, ПВО обезвредила 56 целей, - Минобороны
15:07
Инфографика
Украинцев призывают максимально сократить потребление электричества в вечерний период 10 октября
15:04
Обновлено
Россияне нанесли ракетные удары по Киевщине, пока известно об одном погибшем и десятерых раненых
15:02
Эксклюзив
Сергей Соболев
Ракеты РФ в пространстве Молдовы очень изменят настроения в международных организациях, – нардеп Соболев
14:55
Германия передаст Украине первую систему ПВО IRIS-T в ближайшие несколько дней, - министр обороны Ламбрехт
14:51
Эксклюзив
Продолжаются тяжелые бои на Севере Херсонщины, - офицер Движения Сопротивления "Свободная Украина"
14:43
Обновлено
Россияне выпустили по Днепропетровщине более 10 ракет: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых
14:39
Обновлено
Россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева, по меньшей мере, 5 человек погибли
14:37
Ситуация в Черкасской области контролируемая, пострадавших нет, - глава ОВА
14:35
Кремль приказал нанести массированный ракетный удар по Киеву еще до подрыва Крымского моста, - ГУР
14:30
OPINION
Не может быть никакого мира. Не мир, победа!
14:25
До марта 2024: ЕС продолжит действие механизма защиты для украинских беженцев еще на год
14:07
Из-за утренних обстрелов в Киеве и области будут частично выключать электроэнергию
14:06
Эксклюзив
Враг зарывается и подтягивает резервы, готовясь к контрнаступлению ВСУ в Луганской области, - глава ОВА Гайдай
14:02
Жозеп Боррель
Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути, - Боррель
13:54
В ряде областей Украины из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом и связью
13:04
"Будет хлопок": Притула и Стерненко объявили сбор на украинские дроны-камикадзе
13:01
Наступательных действий и прорывов границы со стороны Беларуси и России не зафиксировано, - ОК "Север"
12:47
Петр Порошенко
Порошенко о ракетных обстрелах Украины: это бешенство России – от бессилия
12:46
OPINION
Вадим Денисенко
Стрелять по жилищной инфраструктуре. Новая стратегия россиян
12:32
Обновлено
Кривой Рог
Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу, в некоторых районах города нет воды и электричества
12:24
На фото Владимир Зеленский
Германия по просьбе Украины созывает срочное заседание G7, - Зеленский
12:22
Обновлено
В Тернопольской области работала ПВО
12:05
Лукашенко и Путин договорились о развертывании общего фронта
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV