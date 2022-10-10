Конечно, будет возникать такой соблазн сказать: ну, вот видите, был удар по Крымскому мосту, который сакральный для Путина, символ того, что Крым окончательно аннексирован РФ.

Однако я бы смотрел на эти вещи шире. У президента Российской Федерации у ее политического руководства нет никакой возможности, кроме как продолжать военные действия на территории Украины. Владимир Путин не отступит от своих очевидных целей, которые, кстати, сегодня озвучил бывший президент РФ, заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Эти цели – демонтаж украинской государственности, присоединение всех украинских территорий к РФ, уничтожение и изгнание с этих территорий всех тех, кто считает себя украинцем.

Таким образом, у украинского народа нет выбора. Можно либо воевать с Россией, либо просто капитулировать перед ней на условиях уничтожения собственной государственности.

Мы же видим, что у Путина нет никаких идей создать альтернативную Украину, в которой могли бы комфортно себя чувствовать те, кто до сих пор считает ее частью "русского мира", а украинцев и россиян, согласно идиотским толкованиям Путина, "одним народом".

Нет, эти люди не могут быть какими-либо "советскими украинцами", или украинцами, которые будут верно служить русскому царю. Это может быть только один-единственный выбор – выбор в пользу фактического уничтожения украинства как такового. На территории этой страны сможет выжить только тот, кто согласится быть коллаборантом и объявит себя русским. И этим людям не будет уютно, если российские террористические силы победят. Их всегда будут подозревать в предательстве, в том, что они могут изменить свою идентичность (в какой-то момент, если победит Запад).

Я всегда вспоминаю судьбу моих соотечественников. Тех евреев, которые в Испании и Португалии по требованию католических королей приняли христианство. Их было сотни тысяч. Ну и что? Королевство и инквизиция подозревали их в том, что они действительно остались иудеями, и преследовали даже больше, чем тогда, когда они действительно исповедовали иудаизм.

Действительно ли Путин мстит за Крымский мост? Конечно, ему выгоднее, чтобы все так выглядело. В сегодняшней речи перед членами совета безопасности РФ он обвинил Украину в целом ряде различных преступлений, охарактеризовал Украину как террористическое государство.

Представьте себе: руководитель государства, уже 8 месяцев подряд убивающего мирное население ракетными ударами; руководитель государства, военные которого убивают, насилуют и грабят; руководитель государства, посылающего на территорию других стран своих агентов с ядом, убивающим граждан этих стран, — настоящий, классический террорист с ядерной кнопкой обвиняет кого-то в терроризме.

Но мы должны задать себе довольно простой вопрос. Он самый важный. Представим себе, что не было бы никакого подрыва Крымского моста, что Путин не испытал бы такого очевидного позора. Что было бы? Путин бы не обстреливал украинские города? Мы бы сейчас не получили тех ударов?

Да нет, конечно, обстреливал бы. Все это произошло бы. Возможно, с каким-нибудь другим поводом.

Одним из главных союзников российского государства всегда был, есть и будет "генерал мороз". Главная задача президента РФ – заморозить украинцев и цивилизованный мир. Цель достаточно проста: создать такое социальное напряжение в цивилизованном мире, которое позволит поставить на колени Европу и заставить ее отказаться от поддержки украинского государства и его вооруженных сил.

Путин не намерен договариваться с Западным миром. Он хочет продиктовать ему свои условия, когда жители этих стран начнут сетовать на собственные правительства, не имея возможности оплатить счета за энергоносители. Когда в этих странах можно будет привести к власти тех, кто выполнит все условия российского президента и вместе с ним уничтожит, а может, и разделит ненавистную ему Украину.

Ну а Украина? Путин хладнокровно создает условия, которые заставили бы украинцев выезжать как можно дальше от родной земли. Для этого важно, чтобы территория, которую он с большинством соотечественников считает исторической Россией, была очищена от этнических украинцев и всех, кто считает себя украинцем. Чтобы миллионы людей покинули Украину, оставили ее пустой для дальнейшего наступления русских войск. Вот задача. Вот это и есть сущностью этой войны.

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Об авторе: Виталий Портников, писатель, журналист.

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