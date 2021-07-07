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"Причинила минимальный вред американскому бизнесу": Байден о кибератаке на технологическую компанию Kaseya

7 июля, 2021 среда
09:48
Экономика Байден

Президент США Джо Байден заявил, что атака с использованием программ-вымогателей, главной жертвой которой стала технологическая компания Kaseya, нанесла "минимальный вред" американскому бизнесу

Об этом сообщает "Голос Америки" .

"Похоже, что это причинило минимальный вред американскому бизнесу, но мы все еще собираем информацию", - цитирует издание слова Байдена.

Отмечается, что кибератака была осуществлена в пятницу. Она позволила хакерам заблокировать данные в сетях сотен малых предприятий во всем мире, включая американские компании. Ответственность за атаку взяла на себя киберпреступная группировка REvil, связанная с Россией.

В издании отметили, что комментарии президента последовали после заявления компании о том, что атака не угрожала критически важной инфраструктуре США.

"Эта атака в очередной раз продемонстрировала, что киберпреступники, которые, вероятно, действовали с территории России, бесчинствуют в Соединенных Штатах. Байден во время саммита с Путиным посоветовал российскому президенту обуздать доморощенных хакеров, однако его просьба, похоже, ни к чему не привела" , - отметили в издании.

Представительница Белого дома Джен Псаки заявила во вторник, что высокопоставленные сотрудники администрации встретятся на следующей неделе со своими российскими коллегами, чтобы обсудить угрозу кибервымогательства.

"Если российское правительство не может или не будет принимать меры против преступников, которые находятся в России, мы примем меры или оставим за собой право принимать меры самостоятельно", - отметила Псаки.

В издании добавили, что посольство России в Вашингтоне и Совет национальной безопасности США пока не предоставили дополнительной информации о предстоящей встрече американских и российских официальных лиц.

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Мир
Джо Байден
кибератака
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