Я ожидал, кто из официальных лиц США скажет это...

Наконец услышали от руководителя Пентагона генерала Ллойда Остина на его совместной пресс-конференции с Командующим Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли по результатам 11-го заседания в формате "Рамштайн".

"Война по выбору Путина – не результат расширения НАТО. Война Путина – причина расширения НАТО".

Вывод совершенно четкий. Было бы правильно подтвердить это следующими решительными шагами по членству в НАТО Украины

Читайте также: На то и НАТО

Вывод совершенно четкий. Было бы правильно подтвердить это следующими решительными шагами по членству в НАТО Украины, чтобы лишить в дальнейшем агрессора возможности использовать аргумент противодействия расширению НАТО для дальнейших угроз и агрессивных действий против стран, имеющих право на самостоятельный выбор оптимальной для себя системы безопасности.

Источник

Об авторе. Валерий Чалый, дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.