Причина расширения НАТО – война Путина
А не наоборот
Я ожидал, кто из официальных лиц США скажет это...
Наконец услышали от руководителя Пентагона генерала Ллойда Остина на его совместной пресс-конференции с Командующим Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли по результатам 11-го заседания в формате "Рамштайн".
"Война по выбору Путина – не результат расширения НАТО. Война Путина – причина расширения НАТО".
Вывод совершенно четкий. Было бы правильно подтвердить это следующими решительными шагами по членству в НАТО Украины
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Вывод совершенно четкий. Было бы правильно подтвердить это следующими решительными шагами по членству в НАТО Украины, чтобы лишить в дальнейшем агрессора возможности использовать аргумент противодействия расширению НАТО для дальнейших угроз и агрессивных действий против стран, имеющих право на самостоятельный выбор оптимальной для себя системы безопасности.
Об авторе. Валерий Чалый, дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США
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