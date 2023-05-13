Сегодня меня спросили, почему я такой жизнерадостный, когда кругом такой триндец. Я честно признался, что именно из-за него. Ибо у меня не очень высокая планка ожиданий. Россияне забрали у меня один дом, а могли бы два. Уничтожили две мои казармы, а меня там как раз не было. Не дошли до моей квартиры и квартиры моей мамы несколько километров.

Идет война. В ней мы гоняем армию, которую искренне боялся весь мир, топим ракетный крейсер, не имея флота, загоняем флот противника в бухту недорогими морскими дронами и подтираемся свежесмененной Конституцией РФ гораздо красивее, чем это делает сам Путин.

Чего унывать? Нам предсказали столько кабздецов, что я считать сбился, но оказалось, что главный кабздец — это мы, и мы одному голомозому животному сейчас наступим. Не повод ли порадоваться? Мы — контрнаступающий кабдец.

Чего унывать? Нам предсказали столько кабздецов, что я считать сбился, но оказалось, что главный кабздец — это мы, и мы одному голомозому животному сейчас наступим. Не повод ли порадоваться? Мы — контрнаступающий кабдец

В это не верил никто. В это не верили даже мы сами. Но это вышло.

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А вот сейчас я немного стану руки в бока. Уважаемые, а как так получилось, что никто не верил?

Сейчас, говорят, модно разбираться, из-за кого Путин напал. Окей, разберемся. Путин напал потому, что искренне верил, что Украина слаба. Не украинское руководство, не украинская армия, а вся структура. Что ему не будут сопротивляться. Конечно, значительная роль здесь принадлежит Медведчуку, который годами ему на уши вешал даже не лапшу, а прямую лазанью. Но ведь не Медведчуком единственным.

А подумаем, есть ли во всем этом мировом убеждении в слабой, нерешительной, коррумпированной, нищей Украине немного нашего вклада?

Не мы ли, посполитые, годами скулили о том, какой кругом кабздец?

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Не у нас ли барышни с пляжа в Паттайе делились историями о том, как бабушки взвешивают полвареника? Не у нас ли под каждый текст о русских буднях совпадали с рассказами "ой, у нас так же", хотя у нас было не так? Не наши ли хлопы обегали весь Брюссель и пол Вашингтона, убедив мир, что Украина не производит ничего, кроме коррупции?

Не у нас ли барышни с пляжа в Паттайе делились историями о том, как бабушки взвешивают пол вареника?

Не у нас ли под каждый текст о русских буднях совпадали с рассказами "ой, у нас так же", хотя у нас было не так?

Не наши ли хлопы обегали весь Брюссель и пол Вашингтона, убедив мир, что Украина не производит ничего, кроме коррупции?

Не мы ли слушали "зарубежных военных экспертов", которые нам говорили о "маленькой советской армии"?

Не мы ли пели тоскливые песни о собственном ничтожестве, в которые в конце концов поверили сами, а потом заставили поверить и Восток, и Запад?

В украинской национальной привычке - прибедняться. Это не просто так возникло. Прибедняйся — и сосед не позавидует и хату не подожжет. Прибедняйся – и не донесут. Прибедняйся и обворуют не твой дом, а тот, что напротив. Прибедняйся - и если что-то не так, то виноват будешь не ты, а кто-то другой

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В украинской национальной привычке — прибедняться. Это не просто так возникло. Прибедняйся — и сосед не позавидует и хату не подожжет. Прибедняйся – и не донесут. Прибедняйся и обворуют не твой дом, а тот, что напротив. Прибедняйся — и если что-то не так, виноват будешь не ты, а кто-то другой.

Эта привычка долго помогала выживать. Как и многие другие подобные привычки, с изменением обстоятельств она из полезной превратилась во вредную.

Ее нужно бросать.

Да, трудно. Но мы оказались гораздо крепче, чем считали сами. Не надо хвастаться, не надо сладкой патоки — но так же вредно то самое нытье, которое все глупые и отдельные таксисты выдают за цинизм и прохаванность.

Будем объективными. Объективно мы крутые. Но предстоит еще много работы.

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Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель

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