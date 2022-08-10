Причина километровых очередей в Васильевке только одна – коррупция, - депутат Запорожского облсовета Лишенко
Депутат Запорожского облсовета Сергей Лышенко отметил, что в Запорожской области на Васильевском блокпосту люди неделями ждут, если нечем заплатить за выезд с оккупированных территорий
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"В Васильевке стоит очередь около 1000 машин. Причина таких очередей только одна – это коррупция. Оккупанты берут от 2 тыс. грн до 500 долларов за одного человека в машине. То есть, чтобы выехать с оккупированной территории – это стоит больших денег. Оккупанты выпускают ограниченное количество людей. Люди неделями находятся в очереди на выезд. У кого есть деньги, те віезжают за один день. Человек, который едет спасать свою жизнь отдаст последнее", - подчеркнул Лышенко.
- 2 августа жители Мелитополя и соседних населенных пунктов не могли выехать из временно оккупированного города в Запорожье из-за уничтоженной оккупантами и размытой непогодой дороги.
- В Запорожской области на Васильевском блокпосте выезда с временно оккупированной территории ждут более 1200 авто. Люди в очередях могут стоять до 7 дней
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