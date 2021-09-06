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Причин досрочно прекращать полномочия Рады у Зеленского нет, - Разумков

6 сентября, 2021 понедельник
14:55
Общество Дмитрий Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что сейчас у президента нет причин досрочно прекращать полномочия Верховной Рады

Об этом на брифинге сказал Разумков, передает Еспресо.TV.

"По состоянию на сегодня одну из них (из трех норм Конституции, согласно которым глава государства может досрочно прекратить полномочия Верховной Рады) не выполнено. Если кому-то хочется - это право наших коллег, у нас же свобода слова, демократия ... Я, например, себе не позволяю трактовать Конституцию. Коллеги, советники, другие участники этого процесса не вводить президента в заблуждение и не толкать его в нарушение действующего законодательства, тем более Конституции. Но я уверен, что президент сам разберется и не допустит таких манипуляций ", - сказал Разумков.

Разумков напомнил, что согласно Конституции президент может досрочно распустить Верховную Раду, если не сформирована коалиция, если Рада не смогла собраться на свое пленарное заседание в течение 30 дней, а также если не сформировано правительство.

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Дмитрий Разумков
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