Причин для наказания Гео Лероса нет, "слуги" действуют манипулятивно, - Давидюк

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Если Тищенко хочет демонстрировать силу, то пусть идет в приемную Виталия Кличко и там ее демонстрирует. Поскольку с Гео Леросом они находятся в разных весовых категориях. Но на самом деле, если мы говорим о парламентаризме, то запрещать говорить - это автократия и намеки на элементы диктатуры. Если Тищенко думает, что он сильнее, то парламент не место, где нужно это показывать. Здесь дается слово каждому", - пояснил Давидюк



Давидюк отметил, что, исходя из этого, фракция "Слуга народа" действует очень манипулятивно и несправедливо, отстраняя обоих нардепов. Он добавил, что причин для отстранения от заседаний Верховной Рады Гео Лероса нет.



"Что же такого сказал Лео Герос? О том, что было написано в CNN? Получается так, что, говоря неприятные и правдивые вещи о власти, тебя могут отстранить от работы. Это уже похоже на цензуру. Я считаю, что наказанием Тищенко хотят наказать и Лероса. Это абсурдно и несправедливо ", - добавил Давидюк



Давидюк добавил, что Тищенко является человеком, который не понимает для он находится в парламенте. По его мнению, закрывать рот силой не является парламентским поведением.

Напомним, 9 сентября в Верховной Раде произошла потасовка между внефракционным нардепом Гео Леросом и "слугой народа" Николаем Тищенко

Регламентный комитет Рады рассмотрит ситуацию с потасовкой в парламенте между внефракционным нардепом Гео Леросом и "слугой" Николаем Тищенко