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Причин для наказания Гео Лероса нет, "слуги" действуют манипулятивно, - Давидюк

10 сентября, 2021 пятница
13:58
Общество Николай Давидюк

Политолог и директор Аналитического Центра "Политика" Николай Давидюк уверен, что инициатива от "слуг народа" о наказании Николая Тищенко направлена именно на то, чтобы в первую очередь отстранить Гео Лероса от заседаний Верховной Рады

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Если Тищенко хочет демонстрировать силу, то пусть идет в приемную Виталия Кличко и там ее демонстрирует. Поскольку с Гео Леросом они находятся в разных весовых категориях. Но на самом деле, если мы говорим о парламентаризме, то запрещать говорить - это автократия и намеки на элементы диктатуры. Если Тищенко думает, что он сильнее, то парламент не место, где нужно это показывать. Здесь дается слово каждому", - пояснил Давидюк

Давидюк отметил, что, исходя из этого, фракция "Слуга народа" действует очень манипулятивно и несправедливо, отстраняя обоих нардепов. Он добавил, что причин для отстранения от заседаний Верховной Рады Гео Лероса нет.

"Что же такого сказал Лео Герос? О том, что было написано в CNN? Получается так, что, говоря неприятные и правдивые вещи о власти, тебя могут отстранить от работы. Это уже похоже на цензуру. Я считаю, что наказанием Тищенко хотят наказать и Лероса. Это абсурдно и несправедливо ", - добавил Давидюк

Давидюк добавил, что Тищенко является человеком, который не понимает для он находится в парламенте. По его мнению, закрывать рот силой не является парламентским поведением.

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Верховная Рада
Слуга народу
Гео Лерос
Комментарий с Кристиной Шкудор
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