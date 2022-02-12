"Причин для дестабилизации гривни не существует. Давайте не создавать их сами, подыгрывая врагу", - Шмыгаль
Пока нет причин для паники относительно того, как экономика Украины и ее национальная валюта отреагируют в случае новых российских ударов
С таким заявлением вечером в субботу, 12 февраля 2022 года, выступил во время своего видеообращения глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV .
"Реальных макроэкономических причин для дестабилизации гривни не существует. Давайте не создавать их сами, подыгрывая врагу", - подчеркнул украинский премьер.
Читайте также: Силовой и финансовый блоки правительства соберутся на закрытое заседание
"Именно паника лучше танков и автоматов уничтожает государства", - отметил Денис Шмыгаль.
По словам премьера, в 2022 году к возможным новым военным ударам со стороны России Украина подготовлена гораздо лучше, чем в 2014-м.
"Мы сегодня экономически сильны. Бюджет выполняется. Остатки на казначейском счете – стабильно высокие. Международные резервы – $29 млрд", – пояснил Шмигаль.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.9
Покупка 27.9Продажа 28.22
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.24
- Актуальное
- Важное