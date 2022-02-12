"Причин для дестабилизации гривни не существует. Давайте не создавать их сами, подыгрывая врагу", - Шмыгаль

С таким заявлением вечером в субботу, 12 февраля 2022 года, выступил во время своего видеообращения глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV .



"Реальных макроэкономических причин для дестабилизации гривни не существует. Давайте не создавать их сами, подыгрывая врагу", - подчеркнул украинский премьер.



Читайте также: Силовой и финансовый блоки правительства соберутся на закрытое заседание



"Именно паника лучше танков и автоматов уничтожает государства", - отметил Денис Шмыгаль.



По словам премьера, в 2022 году к возможным новым военным ударам со стороны России Украина подготовлена гораздо лучше, чем в 2014-м.



"Мы сегодня экономически сильны. Бюджет выполняется. Остатки на казначейском счете – стабильно высокие. Международные резервы – $29 млрд", – пояснил Шмигаль.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb