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Причастные к появлению ПЦУ вместе с Порошенко были в "расстрельных" списках рашистов, - нардеп Василевская-Смаглюк

1 мая, 2022 воскресенье
20:31
война с Россией

В "расстрельных" списках оккупантов на Киевщине были люди, причастные к созданию Православной церкви Украины, в том числе и пятый президент Петр Порошенко

Об этом народнный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк рассказала в интервью Цензор.НЕТ, информирует Еспресо.TV .

"Сотрудничая с коллаборантами, захватчики составляли списки людей, которые имеют проукраинскую позицию. После того, как они отступили, были  найдены документы типа "записок бравых русских солдат". Среди них было очень много докладных записок по поводу Православной церкви Украины. Как она появилась, а также списки лиц, ее формировавших. Кстати, там среди других упоминается и Порошенко", - отметила народная избранница.

"Все, кто был причастен к созданию Православной церкви Украины, отнесены к "врагам народа" для россиян. Кроме того, они собирали данные по каждому священнику, указывая в отдельных списках, как те настроены", - добавила она.

Вот, скажем, что пишут о ПЦУ:

"В 2018 году президентом Украины Порошенко вместе с Константинопольским патриархом Варфоломеем была создана православная церковь в Украине во главе с Епифанием. Также неканоническое образование.

Задача: способствовать переходу - подчеркнуто, неканонических религиозных приходов (тоже подчеркнуто) УПЦ КП и ПЦУ вместе с храмами (подчеркнуто) в состав канонической УПЦ...".

Далее разъясняется, как это делать документально.

Кстати, написано все это было от руки в тетради в клетку", - отметила Василевская-Смаглюк.

  • Напомним, ранее Петр Порошенко призвал мир ввести санкции против РПЦ и персональные против патриарха Кирилла за геноцид украинцев.
  • В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

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Петр Порошенко
томос
Эпифаний
ПЦУ
Ольга Василевская-Смаглюк
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