Причастны к грубому подавлению протестов в Иране: Великобритания расширила санкционный список
20 марта Британия ввела санкции против представителей Совета директоров Кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции за участие в нарушении прав человека
Об этом информирует МИД Британии.
Великобритания ввела санкции против высших должностных лиц Корпуса стражей исламской революции, ответственных за внутреннюю и внешнюю безопасность Ирана, тогда в результате протестов более 500 человек погибли и десятки тысяч заключили в тюрьму.
В частности, ограничения касаются членов совета директоров Кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции, экономического конгломерата, созданного высшими должностными лицами КСИР для управления инвестициями группы в иранскую экономику. Это:
- Али Асгар Нурузи, председатель совета директоров Кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции,
- Сейед Аминолла Эмами Табатабай, заместитель председателя совета директоров Кооперативного фонда КСИР,
- Яхья Ала'Оддини, директор правления Кооперативного фонда Корпуса стражей Исламской революции,
- Джамал Бабаморади, директор правления Кооперативного фонда КСИР,
- Ахмад Карими, директор правления Кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции,
- Ахмед Зулкадр, командующий КСИР Сейед аль-Шохада в провинции Тегеран и заместитель командира корпуса КСИР в городе Тегеран,
- Алиреза Гейдарния, командующий Корпусом стражей исламской революции провинции Альборз.
"Сегодня мы принимаем меры по высшим руководителям КСИР , которые несут ответственность за втягивание денег в жестокие репрессии режима. Вместе с нашими партнерами по всему миру мы продолжим стоять вместе с иранским народом, когда он призывает к фундаментальным изменениям в Иране", - сказал министр иностранных дел Джеймс Умно.
Среди ограничений: замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию.
Созданный изначально для поддержки военнослужащих Корпус стражей исламской революции, Фонд расширил свои полномочия по финансированию репрессивной деятельности КСИР в Иране и за рубежом.
Сообщается, что фонд отвечает за финансирование группировок боевиков, связанных с внешним оперативным подразделением КСИР, силами КСИР-Кудс.
- Также 28 февраля канадское правительство ввело новые санкции против иранских чиновников, ответственных за нарушение прав человека.
- 20 марта ЕС продлил срок действия ограничений, введенных против Ирана за нарушение прав человека, и добавил в санкционный список еще восемь физических лиц и одну организацию.
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