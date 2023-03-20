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Причастны к грубому подавлению протестов в Иране: Великобритания расширила санкционный список

20 мартa, 2023 понедельник
22:42
Мир протести в Ірані

20 марта Британия ввела санкции против представителей Совета директоров Кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции за участие в нарушении прав человека

Об этом информирует МИД Британии.

Великобритания ввела санкции против высших должностных лиц Корпуса стражей исламской революции, ответственных за внутреннюю и внешнюю безопасность Ирана, тогда в результате протестов более 500 человек погибли и десятки тысяч заключили в тюрьму.

В частности, ограничения касаются членов совета директоров Кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции, экономического конгломерата, созданного высшими должностными лицами КСИР для управления инвестициями группы в иранскую экономику. Это:

  • Али Асгар Нурузи, председатель совета директоров Кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции,
  • Сейед Аминолла Эмами Табатабай, заместитель председателя совета директоров Кооперативного фонда КСИР,
  • Яхья Ала'Оддини, директор правления Кооперативного фонда Корпуса стражей Исламской революции,
  • Джамал Бабаморади, директор правления Кооперативного фонда КСИР,
  • Ахмад Карими, директор правления Кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции,
  • Ахмед Зулкадр, командующий КСИР Сейед аль-Шохада в провинции Тегеран и заместитель командира корпуса КСИР в городе Тегеран,
  • Алиреза Гейдарния, командующий Корпусом стражей исламской революции провинции Альборз.

"Сегодня мы принимаем меры по высшим руководителям КСИР , которые несут ответственность за втягивание денег в жестокие репрессии режима. Вместе с нашими партнерами по всему миру мы продолжим стоять вместе с иранским народом, когда он призывает к фундаментальным изменениям в Иране", - сказал министр иностранных дел Джеймс Умно.

Среди ограничений: замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию.

Созданный изначально для поддержки военнослужащих Корпус стражей исламской революции, Фонд расширил свои полномочия по финансированию репрессивной деятельности КСИР в Иране и за рубежом.

Сообщается, что фонд отвечает за финансирование группировок боевиков, связанных с внешним оперативным подразделением КСИР, силами КСИР-Кудс.

  • Также 28 февраля канадское правительство ввело новые санкции против иранских чиновников, ответственных за нарушение прав человека.
  • 20 марта ЕС продлил срок действия ограничений, введенных против Ирана за нарушение прав человека, и добавил в санкционный список еще восемь физических лиц и одну организацию.
Новости
Иран
Великобритания
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