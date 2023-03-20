Об этом информирует МИД Британии.

Великобритания ввела санкции против высших должностных лиц Корпуса стражей исламской революции, ответственных за внутреннюю и внешнюю безопасность Ирана, тогда в результате протестов более 500 человек погибли и десятки тысяч заключили в тюрьму.

В частности, ограничения касаются членов совета директоров Кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции, экономического конгломерата, созданного высшими должностными лицами КСИР для управления инвестициями группы в иранскую экономику. Это:

Али Асгар Нурузи, председатель совета директоров Кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции,

Сейед Аминолла Эмами Табатабай, заместитель председателя совета директоров Кооперативного фонда КСИР,

Яхья Ала'Оддини, директор правления Кооперативного фонда Корпуса стражей Исламской революции,

Джамал Бабаморади, директор правления Кооперативного фонда КСИР,

Ахмад Карими, директор правления Кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции,

Ахмед Зулкадр, командующий КСИР Сейед аль-Шохада в провинции Тегеран и заместитель командира корпуса КСИР в городе Тегеран,

Алиреза Гейдарния, командующий Корпусом стражей исламской революции провинции Альборз.

"Сегодня мы принимаем меры по высшим руководителям КСИР , которые несут ответственность за втягивание денег в жестокие репрессии режима. Вместе с нашими партнерами по всему миру мы продолжим стоять вместе с иранским народом, когда он призывает к фундаментальным изменениям в Иране", - сказал министр иностранных дел Джеймс Умно.

Среди ограничений: замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию.

Созданный изначально для поддержки военнослужащих Корпус стражей исламской революции, Фонд расширил свои полномочия по финансированию репрессивной деятельности КСИР в Иране и за рубежом.

Сообщается, что фонд отвечает за финансирование группировок боевиков, связанных с внешним оперативным подразделением КСИР, силами КСИР-Кудс.