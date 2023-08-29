Причастны экс-мэр и местные бизнесмены: НАБУ разоблачило схему завладения имуществом аэропорта "Одесса"
НАБУ и САП разоблачили преступную группу, присвоившую имущество коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доход от него - более 2,5 млрд грн
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.
По данным следствия, в 2011 году два известных одесских бизнесмена организовали схему завладения имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса". Для этого зарегистрировали ООО, которое должно было учредить совместное общество с Одесским городским советом (ОМР) с распределением долей 75% и 25% соответственно. схемы было присвоить и приватизировать имущественный комплекс аэропорта стоимостью около 118 млн грн.
В НАБУ отметили, что тогдашний городской глава Одессы обеспечил получение согласия депутатов на создание общества, рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта. Кроме того, должностное лицо подделало документы, предоставившие созданному ООО право образовывать совместное с горсоветом общество в обход конкурса.
Между тем, имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало функции пограничного и таможенного контроля. Более того, 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, гарантирующими безопасность полетов, поэтому они не могли быть изъяты в принципе.
Как выяснили следователи, с помощью договора-схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд грн.
"Инвесторы" обязывались внести капитал в размере 355 млн грн, построить новый терминал и взлетно-посадочную полосу. Однако большая часть внесенных средств из-за действий участников схемы стала предметом залога, их заблокировал банк и они не подлежали использованию. Новый терминал был построен за кредит, взятый под залог имущественного комплекса аэропорта, а взлетно-посадочную полосу не начинали строить вообще.
О подозрении сообщили:
- двум одесским бизнесменам – соорганизаторам схемы – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;
- бывшему мэру Одессы – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины;
- бывшему и.о. заместителя городского главы Одессы – ч. 5 ст. 191 УК Украины;
- директору ООО – ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Фото: НАБУПримечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда
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