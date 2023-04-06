На дальнейшую динамику российско-украинской войны будет оказывать существенное влияние степень поддержки России со стороны Китая.

Для того чтобы понимать, как именно в этом вопросе будет действовать Китай, важно было бы знать, благословлял ли (или инициировал) Пекин решение Путина о полномасштабном вторжении в Украину. Это, пожалуй, основное, что следует знать в этом контексте.

Если Китай благословлял (или инициировал) это нападение, то поддержка Москвы Пекином будет еще более выразительной, а российско-украинская война может стать прологом к полноформатной глобальной войне в ближайшей перспективе.

Поддерживая продолжение войны де-факто, Китай будет наблюдать за упадком сил России в надежде на вымывание военного потенциала США и политическую усталость Запада. Это нужно Пекину для выравнивания своих возможностей с возможностями Вашингтона

Если же режим Си Цзиньпиня не причастен к решению Путина, то возможных вариантов поведения Китая гораздо больше. Поддерживая продолжение войны де-факто, Китай будет наблюдать за упадком сил России в надежде на вымывание военного потенциала США и политическую усталость Запада. Это требуется Пекину для выравнивания своих возможностей с возможностями Вашингтона. Ну а дальнейшие действия Китая будут зависеть от того, в каком состоянии будут находиться США, НАТО и Запад в целом.

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Все вышесказанное будет работать, если российско-украинская война будет затягиваться на длительный срок. Именно поэтому Пекин вышел с "миротворческой" миссией, чтобы действительно затянуть войну на как можно дольше.

От скорой победы Украины в значительной степени зависит, продолжит ли Китай такую явную и интенсивную погоню за глобальное первенство против США. Наша победа может существенно подкорректировать или отложить планы планетарного лидерства Китая. Но это тема другого разговора.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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