Прибывшие на "Запад-2021" россияне заразили белорусов "Дельтой". Копия документа

Попал он в Беларусь из России, вместе с участниками запланированных на сентябрь учений "Запад-2021". Официальный Минск об этом знает, однако пока данные сведения решено засекретить, передает Еспресо.TV .







"Приказываю: организовать работу по запрещению разглашения любой информации по выявлению инфицированных в рядах (белорусских ред.) вооруженных сил", - говорится в приказе №306 за подписью заместителя главы Минобороны Республики Беларусь Александра Жука.



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Копию документа сегодня, 14 августа 2021 года, обнародовал популярный в Беларуси телеграмм-канал Баста .



"Показуха важнее", - отмечают авторы сообщения.



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