Прибываю за 60 мин до начала матча со словами "Добрый вечер, мы из Украины", - украинский допинг-офицер УЕФА рассказал о своей работе

Об этом сообщает " Трибуна ".



"Работа допинг-офицера УЕФА достаточно не сложная – нужно приехать туда, куда меня назначили. На выезд беру специальные баночки, колбочки, униформу. Еду на стадион или тренировочную базу, как шпион, – нельзя, чтобы меня кто-то встречал. Как правило, прибываю за 60 минут до начала матча со словами "Добрый вечер, мы из Украины!" У вас сегодня будет допинг-контроль", – рассказал Бецко.



Украинский допинг-офицер подробно рассказал о своей работе.



"После матча приходят по два футболиста из каждой команды на допинг-контроль, сдают свой материал, а я отвожу его в лабораторию. Вот и все. В этом и заключается моя работа. Сами анализы я не делаю. В специальных лабораториях этот процесс длится несколько дней… И потом уже, если все хорошо, то все хорошо… А если есть какие-то запрещенные вещества, то даже я об этом не знаю… Такую информацию сразу отправляют игроку.



Работа допинг-офицера достаточно техническая – важно отобрать материал по специальной процедуре. Нельзя отходить от регламента, чтобы не было нарушений, которые могут подать апелляцию и признать пробу недействительной. Еще допинг-офицер должен быть врачом, чтобы уметь распознать разные состояния футболистов и симуляцию. Это тоже такая интересная миссия. К примеру, может быть какая-то серьезная травма, которая не позволяет проходить допинг-контроль", – рассказал Максим Бецко.

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