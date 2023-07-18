Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Подразделения ЧВК Вагнера вряд ли на что-то способны, но есть совпадение информации. С одной стороны есть сообщение о том, что часть подразделений ЧВК Вагнера прибывает в Беларусь и параллельно есть информация в российских СМИ о возможном ударе по Сувальскому коридору. Это узкий перешеек между Беларусью и Калининградом по территории Литвы, о котором постоянно идет речь", - отметил Бессмертный.

По словам дипломата, прибытие вагнеровцев в Беларусь Лукашенко трактует как для обучения белорусских подразделений.

"Говорить о том, что уголовники будут обучать кадровых военных - это оскорблять военных. Следствием этого прибытия будет рост напряжения между белорусами и этими подразделениями. Тем более, что прибыв в Беларусь они будут заниматься не только пьянством, они будут обворовывать местное население. Очевидно , что это усугубит напряжение в Беларуси. Потенциал вагнеровцев в количестве и вооружении маловат. Однако, такие подразделения часто прибегают к диверсионным атакам, и к этому нужно быть готовыми и контролировать границу", - подчеркнул Бессмертный.