Прибытие вагнеровцев в Беларусь создаст напряжение между белорусами и наемниками - дипломат Бессмертный
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011 гг.) дипломат Роман Бессмертный считает, что с территории Беларуси вагнеровцы могут предпринимать диверсионные действия
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".
"Подразделения ЧВК Вагнера вряд ли на что-то способны, но есть совпадение информации. С одной стороны есть сообщение о том, что часть подразделений ЧВК Вагнера прибывает в Беларусь и параллельно есть информация в российских СМИ о возможном ударе по Сувальскому коридору. Это узкий перешеек между Беларусью и Калининградом по территории Литвы, о котором постоянно идет речь", - отметил Бессмертный.
По словам дипломата, прибытие вагнеровцев в Беларусь Лукашенко трактует как для обучения белорусских подразделений.
"Говорить о том, что уголовники будут обучать кадровых военных - это оскорблять военных. Следствием этого прибытия будет рост напряжения между белорусами и этими подразделениями. Тем более, что прибыв в Беларусь они будут заниматься не только пьянством, они будут обворовывать местное население. Очевидно , что это усугубит напряжение в Беларуси. Потенциал вагнеровцев в количестве и вооружении маловат. Однако, такие подразделения часто прибегают к диверсионным атакам, и к этому нужно быть готовыми и контролировать границу", - подчеркнул Бессмертный.
- Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "ДНР" и "ЛНР". Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.
- В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага - России и ЧВК Вагнера.
- Вагнеровцы объявили, что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ - она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае
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