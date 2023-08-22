"Прибыль выше безопасности людей": Трюдо раскритиковал Facebook за блокировку новостей во время лесных пожаров в Канаде
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подверг критике Facebook за блокировку новостей во время масштабных лесных пожаров в стране, заявив, что соцсеть ставит прибыль выше безопасности людей
Об этом информирует BBC .
Люди, которые были вынуждены эвакуироваться из-за масштабных лесных пожаров, сообщили, что запрет Facebook на размещение новостей, введенный в ответ на канадский закон, заставляющий компанию делиться прибылью с новостными агентствами, повлиял на их способность делиться друг с другом критически важной информацией.
Премьер-министр Канады назвал такие действия Facebook немыслимыми.
В то же время, представитель Meta в комментарии BBC заявил, что компания вынуждена "прекратить доступ к новостному контенту, чтобы соответствовать законодательству". Он подчеркнул, что для людей, живущих в эвакуированных районах, активировали функцию "Проверка безопасности". Она позволяет пользователям соцсети получать доступ к "достоверной информации, включая контент от официальных правительственных учреждений".
Отмечается, что около 77% канадцев используют Facebook, а каждый четвертый – полагается на него, как на источник получения новостей.
- 23 июня компания Meta заявила , что закроет доступ к новостям пользователям Facebook и Instagram в Канаде как только вступит в силу закон об онлайн-новостях, обязывающий интернет-гигантов платить издателям новостей. Закон предложили после того, как канадские СМИ потребовали более жесткого регулирования технологических компаний.
- 1 августа в Facebook и Instagram в Канаде начали блокировать новости.
- 19 августа в западной провинции Канады Британской Колумбии усилились лесные пожары, в результате чего 35 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. Неконтролируемые пожары охватили внутренние районы Британской Колумбии, частично перекрыв некоторые участки ключевой автомагистрали между побережьем Тихого океана и остальным регионом.
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