"Прибыль выше безопасности людей": Трюдо раскритиковал Facebook за блокировку новостей во время лесных пожаров в Канаде

Об этом информирует BBC .

Люди, которые были вынуждены эвакуироваться из-за масштабных лесных пожаров, сообщили, что запрет Facebook на размещение новостей, введенный в ответ на канадский закон, заставляющий компанию делиться прибылью с новостными агентствами, повлиял на их способность делиться друг с другом критически важной информацией.

Премьер-министр Канады назвал такие действия Facebook немыслимыми.

В то же время, представитель Meta в комментарии BBC заявил, что компания вынуждена "прекратить доступ к новостному контенту, чтобы соответствовать законодательству". Он подчеркнул, что для людей, живущих в эвакуированных районах, активировали функцию "Проверка безопасности". Она позволяет пользователям соцсети получать доступ к "достоверной информации, включая контент от официальных правительственных учреждений".

Отмечается, что около 77% канадцев используют Facebook, а каждый четвертый – полагается на него, как на источник получения новостей.