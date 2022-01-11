Прибыль в $10 млн: подсанкционный нардеп Козак в 2020 году владел нефтедобывающей компанией в РФ, - Следствие.Инфо

Об этом говорится в расследовании OCCRP, передает Следствие.Инфо.

По данным СМИ, за компанией "Пурнефть" стояла фирма Brimipana Trading, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Владельцем фирмы оказался Александр Кисель из Венгрии.

"Кисель в этой компании мог выступать доверенным лицом подсанкционного народного депутата Тараса Козака, который предположительно скрывается в России", - говорится в сообщении.

Журналисты узнали, что Козак дал Киселю доверенность на принадлежащую депутату кипрскую фирму Hakail Ltd.

OCCRP выяснили, что виргинская Brimipana Trading финансировала кипрскую фирму Soferco Trading Ltd, принадлежащую гражданской жене Козака Наталье Лавренюк. Brimipana предоставила прямое финансирование Soferco с помощью денежных переводов, что свидетельствует о том, что за обеими фирмами стояла семья Козаков.

Brimipana также заплатила $1 млн долларов фирме Козака Turul Investments в декабре 2018 года, якобы, чтобы купить австрийскую фирму Onyx Aviation, которую, однако, ликвидировали в течение года.

Журналисты обнаружили ряд других связей Киселя, в том числе с помощником нардепа Яном Марченко, которого называют "менеджером" бизнес-группы Козака.



"Эти факты свидетельствуют о том, что Кисель, по всей видимости, является доверенным лицом Козака, а значит, Козак может быть реальным бенефициаром Brimipana Trading Ltd", - цитируют OCCRP аналитику Центра противодействия коррупции Антонину Волкотруб.



Козак не ответил на запрос журналистов о комментарии.

Стало известно, что нардеп продал компанию дочернему подразделению белорусской "Белоруснефти".

Российская "Пурнефть" имеет 69 нефтяных скважин в России недалеко от Полярного круга. Белорусские СМИ оценили сделку на покупку этой компании в 50 миллионов долларов. По информации СМИ, президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в конце 2020 года лично обсуждали возможную покупку белорусскими нефтяниками российской фирмы, которая, как выяснили OCCRP, имеет связь с Тарасом Козаком.



Данное расследование проведено OCCRP (Проект расследования коррупции и организованной преступности Organised Crime and Corruption Reporting Project, основанный в 2006 году консорциум следственных центров, средств массовой информации и журналистов, работающих в Восточной Европе, на Кавказе, Центральной Азии и Центральной Америке).

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украина и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму двум народным депутатам Украины - Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

В августе гражданская жена депутата ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк, попавшая под санкции СНБО, сменила фамилию, имя и отчество в России.