Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Прибыль в $10 млн: подсанкционный нардеп Козак в 2020 году владел нефтедобывающей компанией в РФ, - Следствие.Инфо

Прибыль в $10 млн: подсанкционный нардеп Козак в 2020 году владел нефтедобывающей компанией в РФ, - Следствие.Инфо

11 января, 2022 вторник
21:54
война с Россией Тарас Козак

Народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак владел российской нефтедобывающей компанией "Пурнефть", получившей более $10 млн чистой прибыли в 2020 году

Об этом говорится в расследовании OCCRP, передает Следствие.Инфо.

По данным СМИ, за компанией "Пурнефть" стояла фирма Brimipana Trading, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Владельцем фирмы оказался Александр Кисель из Венгрии.

"Кисель в этой компании мог выступать доверенным лицом подсанкционного народного депутата Тараса Козака, который предположительно скрывается в России", - говорится в сообщении.

Журналисты узнали, что Козак дал Киселю доверенность на принадлежащую депутату кипрскую фирму Hakail Ltd.

OCCRP выяснили, что виргинская Brimipana Trading финансировала кипрскую фирму Soferco Trading Ltd, принадлежащую гражданской жене Козака Наталье Лавренюк. Brimipana предоставила прямое финансирование Soferco с помощью денежных переводов, что свидетельствует о том, что за обеими фирмами стояла семья Козаков.

Brimipana также заплатила $1 млн долларов фирме Козака Turul Investments в декабре 2018 года, якобы, чтобы купить австрийскую фирму Onyx Aviation, которую, однако, ликвидировали в течение года.

Журналисты обнаружили ряд других связей Киселя, в том числе с помощником нардепа Яном Марченко, которого называют "менеджером" бизнес-группы Козака.

"Эти факты свидетельствуют о том, что Кисель, по всей видимости, является доверенным лицом Козака, а значит, Козак может быть реальным бенефициаром Brimipana Trading Ltd", - цитируют OCCRP аналитику Центра противодействия коррупции Антонину Волкотруб.

Козак не ответил на запрос журналистов о комментарии.

Стало известно, что нардеп продал компанию дочернему подразделению белорусской "Белоруснефти".

Российская "Пурнефть" имеет 69 нефтяных скважин в России недалеко от Полярного круга. Белорусские СМИ оценили сделку на покупку этой компании в 50 миллионов долларов. По информации СМИ, президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в конце 2020 года лично обсуждали возможную покупку белорусскими нефтяниками российской фирмы, которая, как выяснили OCCRP, имеет связь с Тарасом Козаком.

Данное расследование проведено OCCRP (Проект расследования коррупции и организованной преступности Organised Crime and Corruption Reporting Project, основанный в 2006 году консорциум следственных центров, средств массовой информации и журналистов, работающих в Восточной Европе, на Кавказе, Центральной Азии и Центральной Америке).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Тарас Козак
ОПЗЖ
Читайте также:
10 января, 2022 понедельник
"Зеленский отдает Порошенко пальму первого конкурента": Трегубов заявил, что действия ОПУ способствуют росту рейтинга пятого президента
Заманбек Тлеулієв
9 января, 2022 воскресенье
Беженец из Казахстана просит Зеленского, чтобы его не преследовали в интересах Назарбаева и Путина
10 января, 2022 понедельник
Турция сообщила США о намерениях способствовать решению войны в Украине
Киев
-4
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.45
    Покупка 27.45
    Продажа 27.71
  • EUR
    Покупка 30.97
    Продажа 31.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
11 января
22:46
Блинкен Кулеба
Санкции против РФ и укрепление ВСУ: Кулеба и Блинкен согласовали позиции по сдерживанию российской агрессии
22:42
В Бельгии COVID-сертификаты планируют считать действительными только при наличии бустерной прививки
22:25
Украинские военные проводят вблизи оккупированного Крыма обучение гранатометных расчетов
22:13
Украинец Яремчук вернулся к тренировкам в "Бенфике" после коронавируса
22:10
На границе Азербайджана и Армении возобновились бои, есть жертвы
21:46
Эмманюэль Макрон
"Явление, которое мы должны приветствовать": Макрон назвал переговоры США с РФ по Украине дополнением Нормандского формата
21:21
Самый старый футболист мира, которому скоро исполнится 55 лет, нашел себе новую команду
21:18
Эксклюзив
"Зачем вторжение, если есть более дешевые меры": эксперт назвал цели РФ в эскалации на границе Украины
21:16
Джон Салливан
Посол США в Москве назвал "очень реальным" новое вторжение РФ в Украину и исключил пересмотр принципа "открытых дверей" НАТО
20:58
Суд Чехии более чем в три раза сократил заключение сообщника российских оккупантов, воевавшего против Украины
20:47
Агент подтвердил трансфер футболиста сборной Бразилии в "Шахтер"
20:40
Вступление Украины в НАТО, агрессия РФ, выплаты родным погибших в сбитом Ираном самолете МАУ: Зеленский поговорил с Трюдо
20:35
Легендарный футболист, которого сватают на место Шевченко, отказался от работы в сборной Польши
20:30
Эксклюзив
Цены на пищевые продукты будут расти, - эксперт
20:10
Эксклюзив
Василь Фурман
В Совете НБУ инфляцию в 10% объяснили "значительным ростом зарплат, удорожанием энергоносителей" и мировыми тенденциями
20:08
Свитолина
Когда у нас тут были военные действия, - Свитолина странно высказалась о войне на Донбассе
20:04
российские войска в Казахстане
В РФ назвали запланированную дату вывода сил ОДКБ из Казахстана
19:37
Криштиану Роналду
Его уход повлиял на нас, - капитан "Ювентуса" назвал Роналду виновником провального сезона.
19:37
В Киеве ночью 12 января сократят работу скоростных трамваев
19:32
Инфографика
"Интер" - "Реал"
"Барселона" - "Реал": букмекеры назвали фаворита Эль-Классико в Суперкубке Испании
19:30
Мария Захарова
"Россия – женского рода": в МИД РФ ответили евродепутату от Польши на обещание "дать по яйцам" в случае вторжения
19:20
Один из самых дорогих футболистов "Милана" выздоровел от коронавируса перед матчем против Шевченко
19:02
ОПУ
"Верим, что не будет никакого решения о судьбе Украины за нашими спинами": в ОПУ отреагировали на переговоры США и РФ
18:56
Е-переписка, безбарьерность и позитивное мышление: Минцифры утвердило новые стандарты качества госсервиса
18:55
"Шахтер" договорился с "Аяксом" о трансфере футболиста сборной Бразилии Нереса
18:39
Вакцинация
Для людей с ослабленным иммунитетом: Греция одобрила четвертую дозу вакцины против коронавируса
18:39
Обладатель "Золотого мяча" согласился на существенное уменьшение зарплаты ради нового контракта с "Реалом"
18:24
В 2021 году строительство ветроэлектростанций сократилось вдвое, - НКРЭКУ
18:18
Эксклюзив
Нафтогаз
Нафтогаз – вопрос заработка власти, он не выполняет никаких функций, - экс-нардеп Голуб
18:09
На фоне обострения кризиса США предоставит Афганистану $308 млн помощи
18:06
Украинский загранпаспорт занял 35 место в мировом рейтинге Henley & Partners
18:02
сообщения о заминировании
В Киеве "заминировали" все школы: полиция проводит проверку
17:56
Не очень доволен, - Мыколенко прокомментировал свой дебют за "Эвертон" в Англии
17:54
За новогодние праздники Укрзализныця перевезла более 1,5 млн пассажиров – на 38% больше, чем в прошлом году
17:50
донор
В Греции представителям ЛГБТК+ разрешили быть донорами крови
17:33
За год цены в промпроизводстве Украины выросли на 62,2%, - Госстат
17:30
Нафтогаз
Нафтогаз предложил скидку для населения: сэкономить 1% от стоимости газа можно при оплате до 15 числа
17:20
Эксклюзив
российские войска в Казахстане
"Россияне ни из одного постсоветского региона не ушли": политєксперт назвал силы ОДКБ в Казахстане оккупационными войсками
17:11
газ
Укргаздобыча впервые вышла на биржу с продажей газа
17:11
На Закарпатье священник уговорил вора, пытавшегося ограбить храм, сдаться полиции
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV