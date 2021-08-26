Прибыль украинских предприятий за полгода выросла почти в два раза - до 462 млрд грн, - Шмыгаль
Прибыль украинских предприятий за шесть месяцев 2021 года составил 462 млрд грн, что на 76% больше аналогичного периода прошлого года
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.
"За первые полгода прибыль украинских средних и крупных украинских предприятий составила 462 млрд грн., что на 76% больше, чем в прошлом году. Эти средства становятся важным источником внутренних инвестиций и рост зарплат", - написал Шмыгаль.
Он добавил, что в течение шести месяцев рост произошел также в некоторых отраслях экономики. Так, впервые за много месяцев зафиксирован рост в агросекторе - на 2,5%. Кроме того, металлургия году выросла на 7%, а машиностроения - на 10%.
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