Прибыль украинских предприятий за полгода выросла почти в два раза - до 462 млрд грн, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.



"За первые полгода прибыль украинских средних и крупных украинских предприятий составила 462 млрд грн., что на 76% больше, чем в прошлом году. Эти средства становятся важным источником внутренних инвестиций и рост зарплат", - написал Шмыгаль.



Он добавил, что в течение шести месяцев рост произошел также в некоторых отраслях экономики. Так, впервые за много месяцев зафиксирован рост в агросекторе - на 2,5%. Кроме того, металлургия году выросла на 7%, а машиностроения - на 10%.

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