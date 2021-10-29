Прибыль украинских банков за девять месяцев выросла почти в 1,4 раза – до 51 млрд грн
Прибыль украинских банков за девять месяцев выросла на 37% и составила 51,4 млрд грн, что является лучшим результатом за соответствующие периоды более десяти лет подряд.
Об этом пресс-служба НБУ сообщила в Facebook.
Согласно сообщению, в январе-сентябре 2021 года платежеспособные банки получили 51,4 млрд грн чистой прибыли, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года (37,6 млрд грн).
В общем, этот результат самый яркий за соответствующие периоды более десяти лет подряд", - говорится в сообщении.
По информации НБУ, рентабельность капитала сектора выросла до 32% по сравнению с 24% годом ранее. В значительной степени этому способствовало сокращение отчислений в резервы: за девять месяцев они снизились в общей сложности более чем на 60% год к году, по кредитам - вполовину и вернулись к докризисному уровню.
В пресс-службе отметили, что в течение отчетного периода банки продемонстрировали высокую операционную эффективность, существенно увеличили процентные и комиссионные доходы по сравнению с кризисным 2020 годом. Чистый процентный и комиссионные доходы росли темпами 35% и 28% соответственно в годовом исчислении благодаря низкой стоимости ресурсов, активизации кредитования и росту объемов безналичных операций. Операционные доходы с запасом покрывают операционные расходы и отчисления в резервы под кредитные опасности.
По данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2021 года из 71 платежеспособных банков 64 финучреждения были прибыльными и получили чистую прибыль 51,7 млрд грн, что перекрыло убытки 7 банков на общую сумму 0,3 млрд грн.
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