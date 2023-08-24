Прибыль российской Газпром нефти во втором квартале упала на 43% - до $1,5 млрд

Об этом информирует Reuters .

За 2023 год доходы мировых нефтяных гигантов снизились почти наполовину по сравнению с 2022 годом, когда война России против Украины подняла цены на энергоносители. Российские нефтяники не обнародуют свои финансовые показатели с февраля, когда Кремль начал "спецоперацию". Газпром нефть не давала отчетности за прошлый год.

Нефтяная дочерняя компания газового монополиста "Газпром" сообщила, что ее доходы за второй квартал сократились с 835,8 млрд до 821,6 млрд рублей в том же периоде 2022 года. Чистая прибыль за полугодие превзошла прогнозы аналитиков, что подняло акции компания на 0,4% на московской бирже.

Сообщается, что российская энергетика испытывает негативное влияние от санкций, ограничивающих цены и закупку нефти с моря.

Однако добыча и экспорт нефти в России были поддержаны благодаря экспорту в Китай и Индию, имеющие дружеские отношения с Москвой.