Прибыль российской Газпром нефти во втором квартале упала на 43% - до $1,5 млрд
Чистый доход Газпром нефти во втором квартале сократился на 43% по сравнению с тем же периодом 2022 года и из-за падения объемов продаж составил 140,1 млрд рублей
Об этом информирует Reuters .
За 2023 год доходы мировых нефтяных гигантов снизились почти наполовину по сравнению с 2022 годом, когда война России против Украины подняла цены на энергоносители. Российские нефтяники не обнародуют свои финансовые показатели с февраля, когда Кремль начал "спецоперацию". Газпром нефть не давала отчетности за прошлый год.
Нефтяная дочерняя компания газового монополиста "Газпром" сообщила, что ее доходы за второй квартал сократились с 835,8 млрд до 821,6 млрд рублей в том же периоде 2022 года. Чистая прибыль за полугодие превзошла прогнозы аналитиков, что подняло акции компания на 0,4% на московской бирже.
Сообщается, что российская энергетика испытывает негативное влияние от санкций, ограничивающих цены и закупку нефти с моря.
Однако добыча и экспорт нефти в России были поддержаны благодаря экспорту в Китай и Индию, имеющие дружеские отношения с Москвой.
- Напомним, по данным Bloomberg в 2022 году экспорт Газпрома на его ключевые внешние рынки сократился почти вдвое из-за сокращения потоков в Европу после вторжения РФ в Украину.
- В мае финский государственный оптовый поставщик газа Gasum расторг соглашение с российским Газпромом. Также в Молдове заявили о полном отказе от российского природного газа и электроэнергии.
- В то же время, низкие цены на газ в этом году приведут к снижению доходов Газпрома, который он получает от продаж в Европу, более чем в четыре раза, пишет Reuters.
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