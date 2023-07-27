Об этом информирует New York Times.

В целом благодаря усовершенствованию рекламной технологии Meta с использованием искусственного интеллекта прибыль выросла на 16%, до 7,8 миллиарда долларов.

В среду акции Meta выросли на 6% на торгах, почти до 300 долларов, по сравнению с минимумом в 90,70 доллара в ноябре 2022 года.

"Мы продолжаем наблюдать сильное взаимодействие в наших приложениях, и у нас есть самая интересная дорожная карта, которую я видел за последнее время", – сказал исполнительный директор Meta Марк Цукерберг и указал на некоторые высокие показатели компании за квартал, включая выпуск Meta Twitter: Threads. Применение стало наиболее быстро загружаемым менее чем за сутки. В то же время интерес пользователей охладел в последние недели.

Результаты были подкреплены тем, что компания зарабатывает на Reels, своем видеопродукте, похожем на TikTok, внутри Instagram. Более 3,88 миллиарда человек ежемесячно использовали одно или несколько приложений Meta, включая Instagram, Messenger, WhatsApp и Facebook, что на 6% больше, чем в прошлом.

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По словам компании, Instagram Reels также показал рост, хотя руководители ожидают, что нужно время, чтобы заработать столько денег, сколько компания сейчас получает на других продуктах, таких как Stories.

На прошлой неделе Meta выпустила мощную систему искусственного интеллекта LLaMA 2, которую, как надеются разработчики, примут. Компания ожидает, что капитальные затраты возрастут в 2024 году, из-за увеличения затрат на инфраструктуру – серверы и мощные компьютеры, лежащие в основе искусственного интеллекта.

"Инвестиции, которые мы сделали в течение многих лет в ИИ, явно окупаются", – сообщил исполнительный директор, отметив, что системы искусственного интеллекта компании увеличили время, проведенное на платформах компании, на 7%.

Ранее Meta уволила более 21 тыс. сотрудников, увеличила расходы в некоторых подразделениях и выровняла иерархию организации.

"Теперь, когда мы пережили увольнение, остаток 2023 года будет посвящен созданию стабильности", - добавил Цукерберг.

Напомним, что компания потеряла свой блеск среди инвесторов за последние 18 месяцев из-за спада продаж рекламы.