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Прибыль Meta выросла до $7,8 млрд за последний квартал

27 июля, 2023 четверг
10:13
Технологии

В среду Meta заявила, что выручка компании за второй квартал подскочила на 11% по сравнению с прошлым годом, до 32 миллиардов долларов

Об этом информирует New York Times.

В целом благодаря усовершенствованию рекламной технологии Meta с использованием искусственного интеллекта прибыль выросла на 16%, до 7,8 миллиарда долларов.

В среду акции Meta выросли на 6% на торгах, почти до 300 долларов, по сравнению с минимумом в 90,70 доллара в ноябре 2022 года.

"Мы продолжаем наблюдать сильное взаимодействие в наших приложениях, и у нас есть самая интересная дорожная карта, которую я видел за последнее время", – сказал исполнительный директор Meta Марк Цукерберг и указал на некоторые высокие показатели компании за квартал, включая выпуск Meta Twitter: Threads. Применение стало наиболее быстро загружаемым менее чем за сутки. В то же время интерес пользователей охладел в последние недели.

Результаты были подкреплены тем, что компания зарабатывает на Reels, своем видеопродукте, похожем на TikTok, внутри Instagram. Более 3,88 миллиарда человек ежемесячно использовали одно или несколько приложений Meta, включая Instagram, Messenger, WhatsApp и Facebook, что на 6% больше, чем в прошлом.

Читайте также: Цукерберг против Маска: что такое Threads и обойдет ли новая соцсеть Twitter

По словам компании, Instagram Reels также показал рост, хотя руководители ожидают, что нужно время, чтобы заработать столько денег, сколько компания сейчас получает на других продуктах, таких как Stories.

На прошлой неделе Meta выпустила мощную систему искусственного интеллекта LLaMA 2, которую, как надеются разработчики, примут. Компания ожидает, что капитальные затраты возрастут в 2024 году, из-за увеличения затрат на инфраструктуру – серверы и мощные компьютеры, лежащие в основе искусственного интеллекта.

"Инвестиции, которые мы сделали в течение многих лет в ИИ, явно окупаются", – сообщил исполнительный директор, отметив, что системы искусственного интеллекта компании увеличили время, проведенное на платформах компании, на 7%.

Ранее Meta уволила более 21 тыс. сотрудников, увеличила расходы в некоторых подразделениях и выровняла иерархию организации.

"Теперь, когда мы пережили увольнение, остаток 2023 года будет посвящен созданию стабильности", - добавил Цукерберг.

Напомним, что компания потеряла свой блеск среди инвесторов за последние 18 месяцев из-за спада продаж рекламы.

  • 4 июля Марк Цукерберг анонсировал запуск приложения Threads, которое станет конкурентом Twitter Илона Маска, его рекламировали уже несколько месяцев.
  • 6 июля компания Meta все же запустила свой аналог Twitter – приложение Threads. За первые семь часов в нем зарегистрировались более 10 млн. пользователей. Таким образом, он побил рекорд чат-бота ChatGPT с искусственным интеллектом.
  • Применение сейчас доступно в более чем 100 странах, в том числе и в Украине, для пользователей iOS и Android. Пользователи Threads могут авторизироваться через свою учетную запись Instagram и производить публикации до 500 символов, используя ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут. Кроме того, в Threads можно настроить конфиденциальность собственных публикаций, чтобы отвечать на них могли только люди, за которыми вы следите, упомянутые профили или любой пользователь.
  • Однако 6 июля стало известно, что Twitter будет добиваться судебного запрета на использование своей интеллектуальной собственности компанией Meta, обвиняя ее краже. В письме, которое отправили Meta через несколько часов после запуска Threads, юрист Twitter Алекс Спиро обвиняет компанию в "систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности Twitter".
  • 7 июля в приложении Threads была обнаружена проблема: удаление аккаунта автоматически удаляет instagram-страницу пользователя. Meta работает над тем, чтобы исправить.
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