Приблизительно в 32 км от границы с Украиной Беларусь разместила около 150 вертолетов и сухопутные войска, - Maxar
На спутниковых снимках, сделанных 26 февраля, видно, как примерно в 32 км от украинской границы Беларусь сосредоточила сухопутные войска и около 150 транспортных вертолетов
Об этом пишет Reuters .
На фото, сделанных компанией Maxar, видно, что один большой вертолет летал возле белорусского города Хойники. Также там было еще более 90 припаркованных вертолетов.
Кроме того, фото показывают большое развертывание сухопутных войск с несколькими сотнями транспортных средств на позиции колонны на нескольких полях.
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