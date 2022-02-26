Приблизительно в 32 км от границы с Украиной Беларусь разместила около 150 вертолетов и сухопутные войска, - Maxar

Об этом пишет Reuters .



На фото, сделанных компанией Maxar, видно, что один большой вертолет летал возле белорусского города Хойники. Также там было еще более 90 припаркованных вертолетов.









Кроме того, фото показывают большое развертывание сухопутных войск с несколькими сотнями транспортных средств на позиции колонны на нескольких полях.

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