Приблизительно 78% турок выступают за нейтралитет в войне РФ против Украины, - посол Боднар
В Турции продвигают нарратив, что позиция в войне России и Украины должна быть сбалансированной - не участвовать в военных действиях, но помогать в урегулировании
Об этом в эфире Эспрессо сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар.
"Сначала у нас было достаточно большое присутствие турецкого журналистского пула. В нашем посольстве жили где-то 36 журналистов. Каждые 2 часа мы давали пресс-конференции", - отметил он.
Боднар сказал, что сначала медиа освещали проукраинскую позицию.
"Сейчас эта позиция более удалена, информирование, информация идет из разных источников и продвигается протурецкий нарратив о том, что позиция Турции должна быть сбалансированной - не принимать участия в военных действиях, но помогать в урегулировании", - сказал посол.
Боднарь рассказал об общественном мнении.
"Где-то 78% выступают за то, чтобы Турция была нейтральной. 20% за нас и где-то 3-4% имеют благосклонность к России. Это традиционные левацкие взгляды, которые присутствуют в некоторых регионах учитывая предыдущие влияния СССР", - подытожил он.
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