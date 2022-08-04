Об этом в эфире Эспрессо сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Сначала у нас было достаточно большое присутствие турецкого журналистского пула. В нашем посольстве жили где-то 36 журналистов. Каждые 2 часа мы давали пресс-конференции", - отметил он.

Боднар сказал, что сначала медиа освещали проукраинскую позицию.

"Сейчас эта позиция более удалена, информирование, информация идет из разных источников и продвигается протурецкий нарратив о том, что позиция Турции должна быть сбалансированной - не принимать участия в военных действиях, но помогать в урегулировании", - сказал посол.

Боднарь рассказал об общественном мнении.

"Где-то 78% выступают за то, чтобы Турция была нейтральной. 20% за нас и где-то 3-4% имеют благосклонность к России. Это традиционные левацкие взгляды, которые присутствуют в некоторых регионах учитывая предыдущие влияния СССР", - подытожил он.