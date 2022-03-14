Приблизительно 600 жилых домов в Харькове не подлежат восстановлению, - Терехов
Около 600 жилых домов были разрушены в Харькове из-за атак и обстрелов РФ
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.
По его словам, эти дома не подлежат восстановлению.
Терехов добавил, что в городе разбомбили 50 школ, ряд медучреждений, в том числе роддома.
"Нам приходится передислоцироваться, перевозить людей, доставлять помощь. Также мы организовываем горячее питание, обеспечиваем людей медикаментами, в частности, инсулином. Мы контролируем ситуацию в городе", - сообщил мэр.
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