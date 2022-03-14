Приблизительно 600 жилых домов в Харькове не подлежат восстановлению, - Терехов

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.



По его словам, эти дома не подлежат восстановлению.



Терехов добавил, что в городе разбомбили 50 школ, ряд медучреждений, в том числе роддома.



"Нам приходится передислоцироваться, перевозить людей, доставлять помощь. Также мы организовываем горячее питание, обеспечиваем людей медикаментами, в частности, инсулином. Мы контролируем ситуацию в городе", - сообщил мэр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb