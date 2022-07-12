Приблизительно 50 стран ООН осудили попытки России оправдать войну "неонацизмом"
Полсотни государств ООН распространили 11 июля заявление с осуждением циничных попыток РФ оправдать полномасштабное вторжение в Украину фиктивными нарративами о "неонацизме"
Об этом сообщает Укринформ.
"Мы осуждаем Россию за то, что она вновь злоупотребляет своим местом в Совете Безопасности ООН для распространения дезинформации. Мы отвергаем усилия России по искажению истории в своих политических целях и продвижению крайне вредных лживых нарративов и дезинформации о соседних странах, в частности путем навешивания на других ярлыков "неофашистов" и "неонацистов", не имеющих под собой никаких оснований", - говорится в сообщении.
В понедельник РФ в очередной раз предпринимала попытки распространять на организованной ею встрече Совета Безопасности ООН дезинформацию и ложь об Украине. Авторы заявления считают, что неофициальная встреча, которую Россия организовала для членов Совета Безопасности - "это еще одна циничная и прозрачная попытка России оправдать свое неспровоцированное, полномасштабное и незаконное вторжение в Украину".
Как заявляют страны, таким образом РФ пытается отвлечь внимание мира от нарушений ею Устава ООН и норм международного права.
Кроме того, страны подчеркивают, что и дальше будут осуждать нацизм, неонацизм, антисемитизм, антиромский расизм и другие формы расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости.
Среди государств, подписавших заявление: Украина, государства Евросоюза, Австралия, Канада, Хорватия, Грузия, Япония, Молдова, Черногория, Великобритания, США.
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