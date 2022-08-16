Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в телеграме.

Как говорится в сообщении, 16 августа Верховная Рада приняла закон №5886 об официальной статистике, который должен приблизить украинскую госстатистику к статистической системе Европейского Союза, за проголосовали 255 народных депутатов.

"Новый законопроект разработан на базе рамочного регламента Евросоюза. Это позволит максимально приблизиться к законодательству ЕС в сфере статистики", - пишет Минцифры.

Закон об официальной статистике позволит создавать IT-платформы, где все процессы (от загрузки данных до распространения) будут автоматизированы и не будут зависеть от человека.

"Это ускорит получение качественных данных и сэкономит бюджет и человеческие ресурсы. Также подача бумажных отчетов для сбора статистических данных юридическими лицами будет запрещена, что станет еще одним шагом к построению paperless-страны (безбумажного офиса, - ред.)", - пишет Минцифры.

"Принятие закона создает надлежащие правовые условия для выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации Украина – ЕС, и гармонизации государственной статистической деятельности с требованиями европейской статистической системы", - написал министр Кабинета Министров Олег Немчинов в телеграм.

Депутаты Верховной Рады Украины обратились к международному сообществу с призывом осудить акт ядерного терроризма РФ на временно оккупированной ЗАЭС.

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