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"Приблизить победу порядка, основанного на правилах": Зеленский принял участие в глобальном саммите за демократию

29 мартa, 2023 среда
23:22
Общество

Президент Владимир Зеленский принял участие в глобальном Саммите за демократию, который проходит 28-30 марта

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Принял участие в глобальном Саммите за демократию по приглашению президента Байдена, это одна из самых представительных площадок для защиты нашего устройства – устройства свободных народов. Уже второй такой Саммит. В общем у нас не так и много в мире столь представительных возможностей говорить именно о демократии, о защите свободы во всех ее аспектах. И хорошо, что сейчас есть такая возможность объединять усилия для того, чтобы найти больше энергии, больше перспектив для демократии", - сказал Зеленский.

По словам президента, Украина представила на саммите "максимально практичную" позицию.

"Позиция Украины, как и всегда, очень конкретна, максимально практична. И почти во всех речах лидеров на Саммите были точные слова поддержки нашего государства, наших людей. Я благодарю за это каждого лидера, каждого народа, который чувствует так же, как и мы, что ценности свободы стоят мощнейшей защиты", - сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил США и призвал демократические страны во всем мире объединиться ради победы международного права.

"Сейчас благодаря украинской смелости, благодаря лидерству США, президента Байдена, благодаря Конгрессу США, каждой и каждому, кто работает для консолидации мира, мы имеем самое большое за долгое время единение демократических стран. И это единение, как видим, достаточно, чтобы бороться за свободу Но, чтобы победить в противостоянии с тиранией, нужно большее единение. Уверен, что демократический мир способен его достичь. Способен победить. Демократии нужна победа! Как можно скорее. И все мы вместе: украинцы, все европейцы, наши американские союзники, наши друзья на всех континентах – в Африке, в Азии, в Латинской Америке, в Австралии – будем делать все, чтобы победу приблизить. Победу Украины. Победу свободы. Победу международного порядка, основанного на правилах", - подытожил Зеленский.

  • Ранее госдепартамент США назвал одной из основных тем Саммита за демократию нападение РФ на Украину.
  • На Саммит за демократию не пригласили Турцию и Венгрию.
Новости
Украина
Владимир Зеленский
США
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