Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграмме.

Как говорится в сообщении, сегодня, 5 сентября, Украина и ЕС подписали сразу пять соглашений, приближающих нашу страну к вступлению в Евросоюз и способствующих устойчивости нашего государства в войне против российского агрессора.

Соглашение об участии Украины в программе ЕС "Цифровая Европа" (2021-2027), которая является частью цифрового безвиза с ЕС.

"Программа "Цифровая Европа" имеет бюджет в 7,5 млрд евро для развития проектов по пяти направлениям: суперкомпьютер, искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровые навыки, обеспечение широкого использования цифровых технологий в экономике и обществе", - пишет Шмыгаль.

Соглашение об участии Украины в программе ЕС по сотрудничеству в таможенной сфере.

"С 1 октября заработает таможенный безвиз с ЕС. После подписания сегодняшнего Соглашения Украина присоединится к программе сотрудничества в таможенной сфере с бюджетом около €1 млрд. Это позволит повысить квалификацию наших таможенников, участвовать в разработке и использовании европейских электронных систем", - говорится в сообщении.

Соглашение об участии Украины в программе ЕС по сотрудничеству в налоговой сфере Fiscalis.

"Теперь Государственная налоговая служба Украины сможет обмениваться информацией с коллегами из ЕС. Появляется возможность использования современных европейских ІТ-систем в области налогообложения", - отметил Шмыгаль.

Соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки на €500 млн.

"Средства имеют целевое назначение и пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров, чтобы они смогли продолжать и развивать свое дело", - пишет премьер.

Соглашение, благодаря которому Еврокомиссия увеличивает бюджет на гранты для Украины на €122 млн.

"Это позволит обеспечить финансирование приоритетных для Украины проектов и ускорить их получение благодаря тому, что гранты могут предоставляться напрямую органам государственной власти, местного самоуправления и общественным организациям", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцом предложил пути, как Германия могла бы организовать поставки танков Leopard 2.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Брюсселе сегодня, 5 сентября, с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем обсудили интеграцию Украины в энергетический рынок Европейского союза и ужесточение санкций против России.

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